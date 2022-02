​Deze verbouwingen kunnen er voor zorgen dat je woning meer waard wordt

In de huidige – oververhitte – woningmarkt wil je natuurlijk alles uit je woning halen. Een verbouwing kan hierbij helpen; het zorgt namelijk voor meer wooncomfort, maar het zorgt er waarschijnlijk ook voor dat je woning meer waard is op het moment dat je het weer verkoopt. Ben je benieuwd wat er mogelijk is op het gebied van het verbouwen van je woning? Lees dan de voorbeelden in dit artikel en misschien ga jij je huis binnenkort verrijken met een aantal extra (vierkante) meters.



De financiering

Allereerst is het handig om te kijken naar de financiering van je verbouwing. Je hoeft namelijk echt niet alles uit eigen zak te betalen. Je kunt bijvoorbeeld ook geld lenen om zo je verbouwing te financieren. Houd er wel rekening mee dat bij het bepalen van het mogelijk te lenen bedrag er wordt gekeken naar je persoonlijke (financiële) situatie. Hierbij kun je onder andere denken aan je werk, inkomen en gezinssituatie.

1. Tuinkamer

Het is tegenwoordig erg populair om een tuinkamer aan het huis te laten bouwen. In dit geval wordt er een metalen constructie aan het huis geplaatst en blijven de originele muren staan. Vervolgens kun je kiezen in hoeverre je de tuinkamer wil ‘afsluiten’, of juist open wil houden met raampartijen. Zo kun je ervoor kiezen om de voorgevel uit glas te laten bestaan en de zijwand(en) af te sluiten door middel van metaal of kunststof. Het grote voordeel van een tuinkamer is dat je een deel van de tuin bij de woning betrekt zonder het kwijt te raken (dit gebeurt wel bij een aanbouw).

2. Aan- of uitbouw

Het is dus ook mogelijk om je huis te voorzien van een aan- of uitbouw. In dit geval verrijk je je huis met een aantal meters en worden de originele buitenmuren doorgebroken. Het woonoppervlakte van de woning wordt op deze manier aanzienlijk vergroot; je kunt bijvoorbeeld een stuk bij je keuken aanbouwen of ervoor kiezen om een bijkeuken te laten plaatsen. Wanneer je kiest voor een aan- of uitbouw is het wel goed om erbij stil te staan dat je een deel van de tuin gaat inleveren. Dan is het wel belangrijk om te overwegen of dit de moeite waard is. Kies je voor een aan- of uitbouw op de begane grond? Houd er dan rekening mee dat je misschien de bovenverdieping erbij kan betrekken. Dit zorgt voor nog meer extra ruimte en dus voor nog meer waarde van je woning.

3. Dakkapel

Veel mensen laten een dakkapel plaatsen; het is een eenvoudige manier om meer ruimte te creëren aan een zolderverdieping. Dit is vooral een uitkomst wanneer een woning een schuin dak heeft of wanneer het een kleine zolder betreft. Houd er wel rekening mee dat je voor een dakkapel een vergunning nodig hebt. Laat dus niet zomaar een dakkapel plaatsen; in sommige gemeenten gaan ze hier erg streng mee om. Op het moment dat je besluit een dakkapel te laten plaatsen is het goed om een professional in de arm te nemen die alles op de juiste manier kan opmeten en vervolgens de werkzaamheden professioneel zal uitvoeren.