​Deze tips helpen je te besparen op de kosten van een auto

Als autobezitter word je maandelijks geconfronteerd met de kosten voor het onderhoud, de brandstof, je autoverzekering en de wegenbelasting. Deze kosten kunnen al snel flink oplopen, zeker in een periode waarin de brandstofprijzen volatiel zijn. Om het gebruik van de auto betaalbaar te houden is het interessant om te kijken naar mogelijkheden, om de kosten van een auto te verlagen. Enerzijds door te besparen op je autoverzekering, anderzijds door de manier van rijden aan te passen. Dat laatste resulteert vaak al snel in een lager brandstofverbruik. Weet jij hoe je zuiniger rijdt?



Tip: de goedkoopste autoverzekering afsluiten voor jouw auto doe je door een online vergelijkingstool te gebruiken. Op basis van onder meer je kenteken, woonplaats en leeftijd zet zo’n tool in een mum van tijd de beste opties voor je op een rijtje. Zo hoef je de diverse autoverzekeringen zelf niet meer te vergelijken!

Zorg voor een constante en lagere snelheid

Een van de manieren om je brandstofverbruik terug te dringen is het aanhouden van een constante snelheid onderweg. Het gebruik van cruise control in je auto wordt aangeraden. Probeer niet alleen op een constante snelheid te rijden, maar verlaag ook je snelheid eens wat vaker. Kies op een autoweg voor een snelheid tussen de 70 en 90 kilometer per uur; het is de range waarbinnen de meeste auto’s het efficiëntst zijn in hun verbruik. Op een snelweg waar je in de avond 120 of zelfs 130 mag rijden, kan het aanhouden van een snelheid van 90 kilometer per uur voor gevaarlijke situaties zorgen. Kies hier daarom voor een snelheid van 100 kilometer per uur.

Auto laten uitrollen om vervolgens rustig te versnellen

Ook helpt het om je auto rustig uit te laten rollen, wanneer je een stoplicht of bijvoorbeeld kruispunt nadert. Actief remmen zorgt voor een onnodig hoog energieverbruik en laat de remschijven slijten. Andersom heeft het weinig nut om hard op te trekken als het stoplicht op groen springt. Verstandiger is het om geleidelijk aan te versnellen. Hard optrekken levert geen of een hele beperkte tijdswinst op; wel resulteert het in een onnodig hoog verbruik van brandstof.

Bij het versnellen is het raadzaam om zo snel mogelijk door te schakelen naar een hogere versnelling. Een lager toerental resulteert in een relatief laag brandstofverbruik. Bij een benzinemotor kun je opschakelen vanaf 2.000 toeren; bij een dieselmotor doe je dit vanaf 1.500 toeren.