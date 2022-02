​De ultieme bachelor pad: van deurklinken tot gadgets

Of je nu vanaf nul begint, of je bachelor pad naar een hoger niveau wilt tillen. Een huis inrichten of herinrichten kan best overweldigend zijn. Misschien heb je het gewoon te lang uitgesteld of weet je niet waar je moet beginnen? Je hoeft het (gelukkig) niet allemaal tegelijk te doen. Ook hoeft het niet duur te zijn. Voor je het weet heb je een huis of appartement dat niet alleen weerspiegelt wie jij bent, maar ook een indruk achterlaat waardoor direct duidelijk wordt wat jouw smaak is.



We beginnen bij het begin, de entree

Hier had je vast nog niet aan gedacht: de deur en de binnenkomst. De deur, het deurbeslag en zelfs de deurklinken spelen een grote rol. Deze aspecten zetten de toon voor de rest van je woning, want het is het eerste wat je ziet als je een huis binnenkomt. Deuren, inclusief deurbeslag en toebehoren, zijn ongetwijfeld de belangrijkste elementen voor de veiligheid. Het zijn bovendien, letterlijk, de toegang tot een visueel aangename omgeving. Een goed idee is het om je keukenkastjes, garderobekasten en deuren in dezelfde stijl te kiezen als het deurbeslag en de deurklinken.

Wanneer je binnen bent: als je een ruimte binnenloopt, heb je een plek nodig om je jas, sleutels en je post op te bergen. Bijna niets is belangrijker dan een verzorgde entree. Dit kun je faciliteren met een gangkast, een schoenenrek en een kapstok. En misschien zelfs al een mooi stuk kunst aan de muur.

Kunst aan de muur hangen

Kunst aan je muren hangen, laat zien dat je over je ruimte hebt nagedacht, en wat je kiest om in te lijsten zegt veel over jou en je persoonlijke stijl. Gasten vinden het leuk om dat te zien, tegelijkertijd laat kunst een ruimte meer als een thuis aanvoelen. Als je wilt dat je woning indruk maakt, kun je er eigenlijk niet omheen: kunst aan de muur maakt een enorm verschil, en vaak zelfs een statement. Het is ook een manier om het gesprek op gang te brengen. En waar kan dat het beste? Op de bank.

De ultieme vrijgezellenwoning must have is een comfortabele en grote bank. Beschouw je nieuwe bank als een investering die jaren meegaat. Leg je voeten omhoog en strijk neer om je favoriete film te kijken.

Een film kijken en boeken lezen, dat doet toch iedere bachelor?

Zelfs als je geen grote boekenlezer bent, is een kleine stapel boeken een mooie manier om je interesses te etaleren. Het hoeven er niet veel te zijn, maar er zullen ongetwijfeld boeken zijn die je aanspreken!

Het gaat erom dat het huis een verhaal vertelt. Om daarvoor te zorgen, is de eerste stap het lastigste: het hebben van geduld. Ontwerpen is een proces. Bedenk daarbij welke stijl het beste bij je smaak past. Kies je voor een moderne of traditionele inrichting? Natuurlijk zal het inrichten van je bachelor pad op deze manier niet zo eenvoudig zijn als alles bij een enkele winkel te bestellen. Hoe graag je ook een 'af' uiterlijk wilt hebben.

Deze gadgets zijn een must-have voor iedere bachelor pad.

Tegenwoordig zijn er veel verschillende gadgets voor in huis te vinden. De volgende gadgets kunnen niet ontbreken in de ultieme bachelor pad.