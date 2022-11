​Alles over dakkoffers voor op de auto

Je ziet ze vooral in de winter rondom skipistes veel: auto’s met een dakkoffer. Dakkoffers bieden de mogelijkheid om de kofferbakruimte wat uit te breiden, want je kunt in de autokoffer allerlei bagage kwijt. Je gebruikt hem dus zeker niet alleen als je gaat wintersporten: deze dakboxen zijn heel handig voor als je überhaupt veel bagage wil meenemen.



Dakkoffers

Dakkoffers worden gemaakt van kunststof en worden bevestigd op de dakdragers van de auto. Dakdragers zijn altijd nodig, ook als je al een dakrails op je bolide hebt. De dragers zijn afhankelijk van welke auto je rijdt en je kunt ze kopen of huren. Welke dakkoffer je gebruikt, dat maakt niet uit: die passen op vrijwel elke auto. Wel is er verschil in dakkoffers: er is een skibox of een bagagebox. De bagagebox is echt groot, maar wat korter en breder, terwijl de skibox juist wat langer en dunner is en bedoeld is voor alleen je wintersportgerei. De inhoud van een box is vrij groot en varieert tussen de 260 en 670 liter. Ideaal als je te weinig ruimte hebt in de auto en de kofferbak ook geen soelaas biedt.

Een dakkoffer voor de auto is wel afhankelijk van de belasting die je autodak aankan. Zorg dat je eerst weet wat jouw auto aankan qua belasting. Dat is een belangrijke factor, want als je er teveel kilo’s in doet, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan op de weg. Situaties die niet alleen voor jezelf van invloed zijn, maar ook andere weggebruikers. Vergeet ook niet dat de dakdrager ook wat weegt, want dat moet je meenemen in de maximale laadhoeveelheid.

Wintersport

Gebruik je de dakkoffer voor wintersportattributen, zorg dan dat je meet hoe lang het langste snowboard of de langste ski’s zijn, zodat je de juiste lengte dakkoffer voor ski’s koopt. Of huurt natuurlijk, want dat is in veel gevallen aantrekkelijker. Je hebt dan alleen voor bijvoorbeeld een vakantie een dakdrager en hoeft die nadien niet ergens op te slaan (ze zijn immers dankzij hun grote inhoud wel groot). Je kunt een dakdrager afsluiten met hiervoor gemaakte sloten en daarnaast zijn er ook hoezen verkrijgbaar om de box te beschermen.

Zeker nu de brandstofprijzen zo tegenvallen, kun je het maar beter weten: een dakkoffer verbruikt 2 liter extra brandstof op de 100 kilometer, wanneer je 130 kilometer per uur rijdt. Mocht je dus even geen vracht hebben om te vervoeren, dan is het verstandig om de dakdrager te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat de dakdrager extra wind vangt en dat ook invloed heeft op hoe de auto rijdt. Je kunt dit overigens beïnvloeden door door hoe je de dakkoffer laadt: 25 procent voorin, 50 procent in het middelste gedeelte en nog 25 procent achterin.

Anders rijden

Verder is het advies om vooral goed op te letten als je een parkeergarage inrijdt, want je auto is hoger dan normaal. Je hoeft in principe niet langzamer dan de maximumsnelheid te rijden met een dakdrager, maar probeer bijvoorbeeld op de Duitse snelwegen bij 130 kilometer per uur wel je voet van het gaspedaal te halen: officieel is er misschien geen maximumsnelheid, er is wel een adviesmax van 130 kilometer per uur. Tot slot is het verstandig om erg zware objecten en artikelen in de auto zelf te bewaren en niet te veel last in de dakdrager te leggen. Goede reis!

[Fotocredits - TommyLeiSun © Adobe Stock]