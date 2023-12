​5 thrills die je kunt vinden op de Waddeneilanden

Zijn de waddeneilanden alleen voor oude mensen? Zeker niet. Thrillseekers kunnen volledig hun ei kwijt op de TVTAS: je kunt er terecht voor allerlei spannende bezigheden, naast natuurlijk rust, natuur en gezellige horeca. We noemen op elk eiland een thrill die je er in ieder geval kunt vinden.



Powerkiten - Terschelling

Zeg je strand en zee, dan zeg je vliegeren. Waar je met een kleine vlieger weinig spannends zal meemaken, merk je dat dat heel wat anders is als je voor powerkiten kiest. Je hebt er flinke spierballen voor nodig en met de Nasa Wing-matrasvlieger ga je vervolgens zelf op het strand ervaren hoe hard die eilandwind nu echt is. Een geweldige activiteit waarin je de kracht van de natuur heel direct kunt voelen.

Surfrafting - Ameland

Surfrafting is waarschijnlijk het meest spectaculaire wat je op Ameland kunt doen: je neemt het in deze sport op tegen de golven van de Noordzee. Je stapt in een wetsuit, doet een helm op en met de paddle in je hand ga je de boot in, waarna je met een groepje de zee trotseert. Of eigenlijk de branding, want die biedt de meeste uitdaging. Zeker als de wind er een dagje veel zin in heeft, dan zal je flink moeten ploeteren om de golven de baas te blijven.

Blokarten - Schiermonnikoog

Of je het nu strandzeilen noemt of blokarten, het idee is hetzelfde: je zit in een klein karretje dat een surfzeil heeft, waardoor je op het strand als een razende vooruit kunt schieten. De wind in de zeilen en vroem: zo het vlakke zand over. Het is weer op een heel andere manier met de wind omgaan dan bij vliegeren en ditmaal ben je zelf nog meer in beweging. En natuurlijk is het ook best leuk om het tegen anderen op te nemen in je eigen strandzeilkart.