3 manieren om je huiskamer te verlengen naar de tuin

De zomer is nu wel echt op zijn einde aan het lopen en dat betekent dat er bladeren naar beneden komen, vaker een spatje valt en het ook weer kouder wordt. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je naar binnen moet gaan en je tuin weer moet laten overnemen door de natuur. Op deze 3 manieren kun je ook in de herfst genieten van een buitenhuiskamer in je tuin.

Met de huidige huizenprijzen is het niet makkelijk om een villa te kopen. Bovendien heeft ons land nu eenmaal heel veel knusse jaren ‘30-woningen en stiekem zijn we daar allemaal dol op. Maar er zijn zeker manieren waarop je meer ruimte kunt creëren door je huiskamer te verlengen. Benodigdheden? Een tuin. Er zijn wat stevigere oplossingen om je huis te verlengen en wat meer hybride oplossingen die subtieler zijn, maar met deze drie manieren kun je veel meer maanden echt van je tuin genieten en creëer je ook nog meer ruimte aan je huis.

Kies voor een overkapping

Wil je graag buiten zitten, maar wil je wel een beetje beschut zitten? Dat kan: een van de beste manieren om je woonkamer te verlengen naar de tuin, dat is om te kiezen voor een terrasoverkapping. Hiermee maak je ook wat meer een scheidslijn tussen waar de natuurlijke tuin begint en waar je terras is, waarbij je terras, zo onder de overkapping, een soort hybride is tussen tuin en huiskamer.

Investeer in een terrasverwarmer

We denken altijd wel dat de herfst en winter alleen maar neerslag en bewolking zijn, maar wist je dat het aantal regendagen in Nederland best meevalt? Het regent gemiddeld 192 dagen per jaar, zegt het KNMI. Plus: het regent niet de hele dag. Reden genoeg om heerlijk in het winterzonnetje te zitten bij je terrasverwarmer. Dekentje erbij, warme chocomel, en je geniet van je tuin op een heel aangename manier. Misschien kun je in december zelfs je kerstboom in de tuin zetten voor een echt huiskamergevoel.

Ga voor een serre

Het verschil tussen een overkapping en een serre is dat een overkapping echt om een dak boven je hoofd gaat, terwijl een serre meer een volledige kamer is die je als het ware aan je aan je huis plakt. Een serre van Tuinmaximaal kun je voorzien van schuifpanelen waardoor je heerlijk binnenzit, en toch optimaal van je tuin kunt genieten. Alsof je er een extra kamer bij hebt. Er zijn ook zonwerende serres waarbij de warmtestraling niet te veel naar binnenkomt, zodat je niet het gevoel hebt dat je in een kas vertoeft.

Vergeet ook niet om in je serre of bij je terras wat planten neer te zetten, zodat je nog meer in die hybride zit van huiskamer en tuin. Heerlijk natuurlijk, mooi om te zien en ook nog eens gezond.