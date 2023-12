​3 alternatieven voor mensen die niet willen strijken

Niet iedereen is gezegend met een talent voor strijken, of een motivatie om die strijkbout op te pakken. Geeft ook niet: het apparaat lijkt ook altijd op vingers terecht te komen of maakt bruine vlekken in stof, als je niet uitkijkt. Gelukkig kan het ook anders. Er zijn verschillende manieren om strijken te omzeilen, zonder dat je gekreukt voor de dag hoeft te komen.



Moet je op je werk overhemden aan, of heb je een gala en is dat ene kledingstuk zodanig verfrommeld geraakt dat je het onmogelijk aan kunt? Als je geen strijkbout hebt, dan is dat erg vervelend. Gelukkig zijn er oplossingen, zowel achteraf als vooraf. Met deze drie tips kom je sneller uit bij een strijkvrij leven én toch goed uitziende outfits.

Nat ophangen

Je kunt ervoor kiezen om de droger een dagje vrij te geven en je kleding nat op te hangen. Het beste is dan vochtig tot nat: je wil niet dat je hele vloer onder wordt gedruppeld door hangende kleding. Ook duurt het hoe natter het is, hoe langer voor het droog is. Maar is de kleding te droog, dan heb je kans dat je bepaalde kreukels er niet uit krijgt. Het is vaak even zoeken naar de juiste wasmethode (en het hangt ook af van het materiaal waarvan je kleding gemaakt is), maar je kleding nat ophangen geeft het vaak lekker wat zwaarte en als je er ook nog even (met beleid) aan trekt om het goed strak te laten hangen, dan weet je dat het dus ook zo strak opdroogt.

Stomen

Sommige mensen denken dat stomen alleen is voor gordijnen en meubels, maar je kunt met een stoomapparaat ook heel makkelijk je kleding wat meer gestreken laten ogen. Het stoom verwarmt en bevochtigt het kledingstuk zoals een strijkbout dat ook zou doen, alleen mis je die ‘duw’ waarmee het ook daadwerkelijk wat platter wordt gedrukt. Stomen is dus iets minder strak dan strijken, maar het is wel lekker snel gedaan: je kunt kleding die je diezelfde avond nog aan wil in een razend tempo wat meer in model tomen.

Strijkvrije kleding kopen

Je kunt natuurlijk kijken naar allemaal oplossingen voor een probleem, maar dat is vaak achteraf. Wat als je kleding koopt die in de eerste plaats al niet gestreken hoeft te worden? Er zijn grote collecties met bijvoorbeeld handige strijkvrije overhemden en dat betekent dat je je nooit zorgen hoeft te maken over hoe die uit de wasautomaat komen (tenzij je er een kledingstuk in een nogal afwijkende kleur bij hebt gedaan uiteraard). Dit geldt niet alleen voor de eerste keer wassen: keer op keer zullen strijkvrije kleren je verbazen over hoe goed ze in vorm blijven.

