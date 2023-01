Zo maak je van je Stadia-controller een universele controller

Google Stadia stopt er vandaag mee, maar gooi je controller niet weg! Niet alleen is dat helemaal niet duurzaam: je kunt hem gewoon nog gebruiken. Daarvoor moet je wel een klein foefje toepassen, want je moet de Bluetooth-chip die in het Stadia-apparaat zit wakker maken. Dit is hoe je dat doet.

RIP Google Stadia Google heeft een website gelanceerd waarop je het kan regelen. Zo kun je je Stadia-controller gebruiken als universele Bluetooth-controller voor je gameconsole of je telefoon: dat gamet toch een stuk fijner. Zeker vergeleken met het aanraakscherm van de smartphone is een fysieke knop om op te rammen toch net even fijner. Stadia-controllers hebben al een Bluetooth-chip aan de binnenkant, maar de werking ervan werd aangepast om zo te zorgen dat hij alleen voor Stadia beschikbaar was (draadloos dan, bedraad kon je hem wel gebruiken op bijvoorbeeld de PC). Google zorgt ervoor dat je je Stadia-controller gewoon kunt blijven gebruiken op een draadloze manier, door je met een tool te helpen om die Bluetooth-chip anders in te stellen. Het kan niet automatisch of via een update, het moet echt door een handmatig proces dat je dus zelf moet doen. Je hebt gelukkig nog heel veel tijd om het te doen: het hoeft niet vandaag omdat vandaag de servers van de clouddienst offline gaan. Het kan nog tot 31 december 2023. Gooi Stadia-controllers dus vooral niet weg.

Stadia-controller aanpassen Zorg dat je controller is opgeladen en ga dan naar de Stadia Controller-tool. Vervolgens zie je ‘Switch to Bluetooth-mode’ staan en klik je daar op start. Je moet dan akkoord gaan met de voorwaarden van Google. Dan geef je je browser toestemming om de controller te bevestigen en komt er links in beeld een schermpje te staan met je Stadia-controller. Kies voor ‘Connect’. Vervolgens moet je een aantal knoppen indrukken om de controller officieel van wifi naar Bluetooth te veranderen. Je moet je controller ontkoppelen, de Stadia-controller vier seconden indrukken en dan terwijl je de controller weer aankoppelt de optiesknop indrukken. Het statuslampje moet gedurende dit proces uitblijven. Vervolgens druk je de optiesknop nog een keer, maar dan samen met de Google Assistent-knop en A en Y. Je krijgt verder geen feedback. Vervolgens selecteer je op je scherm de controller, sta je je browser toe om te downloaden en kies je voor ‘Connect. Het apparaat heet waarschijnlijk Stadia Controller, USB Composite Device of SP Blank RT Family. Daarna selecteer je de controller weer en als je iets wil laten paren met Bluetooth (bijvoorbeeld je telefoon of je console, dan houd je de Y en de Stadia-knop twee seconden ingedrukt tot het statuslampje oranje flikkert.

Universele controller Het lijkt veel gedoe, maar het is in een mum van tijd gefikst. Heb je je Stadia-controller eenmaal aangesloten op een apparaat, dan zal hij elke keer dat hij weer wordt aangezet connectie zoeken met dat apparaat. Doe je dit allemaal niet, dan kun je de Stadia-controller alsnog bedraad blijven gebruiken (ook na 31 december 2023). Goed dat Google deze optie biedt, want er zijn veel controllers verkocht en die zouden anders nagenoeg onbruikbaar worden. Dit is een erg duurzame optie om toch nog iets te doen met je Stadia-controller. Plus: het is gratis: als het goed is heeft iedereen het geld wat is uitgegeven aan games en de controller van Stadia terugbetaald gekregen. Op zoek naar alternatieven voor deze dienst? Check dan ons artikel over alternatieven voor Google Maps.