Vijf redenen om vandaag nog Marvel Snap te gaan spelen

Marvel is nog steeds heel erg hot en dat is ongetwijfeld een van de redenen dat deze game zo immens populair is. Je kunt er allerlei personages in vinden (en verzamelen) uit de geliefde comics (en films natuurlijk). Je kunt er onder andere Hawkeye, Gamora, Odin, Iron Man, Black Panther en Thanos in vinden, al is nog niet elk personage al meteen beschikbaar. Er komen nieuwe kaarten uit in onder andere december, waardoor het spel ongetwijfeld nog een extra boost gaat krijgen.

De belangrijkste reden om een game te gaan spelen is natuurlijk dat het leuk is. Je haalt er plezier uit, de gameplay is geweldig en je merkt dat je keer op keer weer door wil spelen. Marvel Snap is absoluut een game die tot die categorie behoort. En het is ook nog gratis te spelen (hoewel er wel in-game aankopen inzitten) spel voor de mobiel. Kan het nog beter? Zeker: er zijn met gemak nog 5 redenen te bedenken om nu Marvel Snap te gaan spelen.

De designs van de kaarten zijn prachtig

In het spel zelf is het allemaal wat klein en priegelig, maar de kaarten in Marvel Snap zien er geweldig uit. Het zijn stuk voor stuk kunststukjes en het toffe is dat er voor verschillende animatiestijlen is gekozen, waardoor je niet te veel ‘went’ aan hoe mooi ze zijn en elke keer weer verrast wordt als je op een nieuwe kaart stuit. De kaarten hebben sowieso allemaal upgrades, dus je kunt ze voorzien van een glanzend logo of een 3D-afbeelding. Het is Marvel goed gelukt om iets te maken dat je ook echt wil verzamelen.

Je wordt er hebberig van: op een leuke manier

Daarover gesproken, heb je vroeger Panini-stickers verzameld? Of misschien Flippo’s of iets anders ultra-verzamelbaars? Je had dan waarschijnlijk plakboeken, lades en misschien zelfs vitrines vol met die spullen. Het voordeel van Marvel Snap is dat je niet zoveel ruimte nodig hebt: hoogstens wat MB’s op je smartphone. Wat dit mobiele spel zo tof maakt is dat het dat kind in je wakker maakt: dat kind dat superhebberig was en elke keer niet kon wachten om de verzameling uit te breiden. Dat komt mede omdat ze er zo tof uitzien (maar natuurlijk ook om wat ze kunnen).