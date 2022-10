Dit zijn de 10 moeilijkste games van het jaar

Ben je zo iemand die vaak weemoedig terugdenkt aan vroeger, toen games nog écht moeilijk waren? Onzin natuurlijk, want er zijn nu alsnog veel games die het bloed onder je nagels vandaan halen. Hoewel, of juist het bloed naar je nagels doen stijgen zo hard je op die knoppen ramt. Dit zijn -tot nu toe- de 10 moeilijkste games van 2022. Er is gekeken naar zowel wat er op Metacritic en op YouTube gebeurt qua games, waarbij ook wordt meegenomen hoe vaak er cheat codes worden bekeken. Nu zal natuurlijk niet iedereen die de game speelt een cheat code willen gebruiken, maar het zegt wel iets over hoe moeilijk een spel is als mensen er fanatiek voor naar cheat codes gaan kijken. Blijkbaar ga je het dan na lang proberen toch maar opgeven en wil je de makkelijke weg kiezen. Kijkende naar de lijst kunnen we ons indenken dat dit inderdaad de tien moeilijkste games zijn die dit jaar zijn verschenen. Vooral de nummer 1 had natuurlijk niet anders kunnen zijn. Dit zijn de spellen waarom het gaat. 10. Deathloop Deathloop is een game waardoor je gaat denken: ben ik nou zo dom of is die game echt moeilijk? Sterven is geen zeldzaamheid in Deathloop en een van de redenen is dat de kunstmatige intelligentie in het spel het je vaak moeilijk maakt. Ook moet je zorgen dat je je personage veel upgrade, zodat je zo goed mogelijk kunt sluipen. Succes!

9. Marvel’s Spider-Man Remastered Deze game is prima te spelen op normal, maar ga je voor Ultimate dan moet je van heel goede huize komen om het zonder kleerscheuren te halen. Hoewel Spider-Man verder dus een heel toegankelijke game is, die er bovendien geweldig uitziet, moet je zelf ook een beetje een Marvel-held zijn om die moeilijkste moeilijkheid de baas te kunnen zijn.

8. The Last of Us Part I The Last of Us Part I is geen nieuwe game, maar dit is een remaster waardoor hij toch in deze lijst voorkomt. Het spel is qua verhaal geweldig en je wil het einde halen, al is het maar om te weten hoe het Ellie en Joel vergaat. Daar moet je echter wel wat voor doen en niet iedereen is opgewassen tegen die geïnfecteerden die vooral niet willen dat je het einde van het spel haalt.

7. Horizon Forbidden West Leuk om te zien dat deze game met zijn Nederlandse oorsprong ook goed moeilijk is. Forbidden West is heel verhalend, maar vergt zeker als je een beetje lomp speelt wel de nodige gamekunsten. De wereld in het spel wemelt van de mechanische vijanden en sommige mensen helpen er ook niet bij. In Forbidden West kun je ultiem genieten, maar ook ultiem een pak slaag krijgen.

6. Monster Hunter Rise Ga je graag op ontdekkingstocht en houd je ervan om regelmatig te worden overvallen met gevechten? Monster Hunter Rise is de game voor jou. Dit is echter wel een game van het genre ‘easy to learn, hard to master’. Je begrijpt de controls waarschijnlijk vrij snel, maar die monsters he? Plus: dit spel heeft geen verschillende moeilijkheidsniveaus om uit te kiezen. What you see is what you get.

5. Total Warhammer III Hoe meer moeilijkheidsniveaus er zijn, hoe uitdagender een game waarschijnlijk is in die bovenste contreien. Dat geldt sowieso voor Total War: Warhammer III. Deze heerlijke realtime strategiegame probeert je bijna bang te maken. Easy, Medium, Hard, Very Hard en Legend. Bij Legend heb je het gamen zodanig goed in de vingers, dat je eigenlijk een lintje zou verdienen.

4. Gran Turismo 7 Waar de meeste games vooral moeilijk zijn door het aantal tegenstanders en de sterkte van die tegenstanders, is Gran Turismo 7 vooral moeilijk door jouzelf. Jij moet goede tijden racen en alleen jij kunt zorgen dat dat allemaal in goede banen verloopt. Dat is confronterend: je kunt immers geen NPC de schuld geven. Het ligt gewoon keihard aan jou als je je bolide tegen de vangrail gooit, of als je net die bocht te breed zou nemen waardoor je qua tijd weer niet uitkomt. Dat moet je maar aandurven.

3. NieR:Automata - The End of The YoRHha Edition Deze game komt van studio Platinum Games en iedereen weet dat die er sowieso van houden om het je ouderwets moeilijk te maken. Weer game over, weer game over en weer game over: dat is hoe menig persoon NieR ervaart. Je wordt één, misschien twee keer geraakt en je legt het loodje. Gelukkig zijn er meerdere moeilijkheidsgraden te kiezen, maar als je het jezelf moeilijk wil maken, dan kan dat makkelijk met NieR:Automata.

2. Cuphead in the Delicious Last Course Cuphead is een game die er expres uitziet als een ouderwetse cartoon. Het ziet er geweldig en schattig uit, maar laat het koddige uiterlijk je niet voor de gek houden. Deze game is geweldig in co-op, maar ook wat makkelijker in co-op. Je mag vaak maar drie keer worden geraakt en dan is het voorbij, maar met zijn tweeën heb je dus meer kansen. Die heb je hard nodig, want elke vijand maakt het je zo moeilijk dat je heel veel keertjes sterven nodig hebt om zijn timing te snappen en te weten te komen wat je moet doen om die vijand game over te maken.

1. Elden Ring We kunnen kort zijn: Elden Ring is gemaakt door FromSoftware, bekend van de Souls-serie. Nou ja: dan weet je al genoeg. Sterkte…

Het jaar is nog niet voorbij, dus wie weet welke onmogelijke dilemma's, supermoeilijke eindbazen en andere ellende er nog op ons afkomt. Maar dat gevoel als het wél lukt hè, dat doet je nu eenmaal alle misère die je de uren ervoer volledig vergeten. Heerlijk!