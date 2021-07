Verkoop Oculus Quest 2 gepauzeerd in afwachting van verbeterde versie

Daarnaast wordt met het nieuwe model ook standaard een siliconen cover meegeleverd voor het schuimrubberen gezichtsmasker. Volgens Facebook zorgde dat schuimrubberen opzetstuk bij sommige gebruikers voor huidirritaties. De siliconen cover kan straks over het schuimrubberen deel geplaatst worden om die irritaties te voorkomen.

Facebook heeft bekend gemaakt dat de verkoop van de Oculus Quest 2 tijdelijk opgeschort wordt. Het bedrijf noemt daarvoor twee redenen. Ten eerste verschijnt over vier weken, op 24 augustus, een ietwat verbeterde versie van de VR-headset. Die krijgt standaard 128GB opslagcapaciteit. Het dubbele van de huidige versie.

Volgens Facebook doken de eerste klachten over huidirritatie eind vorig jaar al op. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak daarvan niet lag bij het productie proces, maar puur te maken had met de keuze voor schuimrubber als materiaal voor het gezichtsmasker.



Heb jij al een Oculus Quest 2 of Fit Pack? Dan kun je, ongeacht of je last hebt van huidirritaties door het schuimrubberen gezichtsmasker, bij Oculus Support gratis een siliconen opzetstuk hiervoor bestellen.

De prijs van de verbeterde versie van de Oculus Quest 2 blijft overigens hetzelfde: 299 dollar.