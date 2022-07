Ubisoft's Skull and Bones lanceert op 8 november

Skull and Bones, ontwikkeld door Ubisoft Singapore in samenwerking met andere Ubisoft-studio’s, is vanaf 8 november 2022 verkrijgbaar met crossplay en crossprogressie voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia en Windows pc via de Epic Games Store en Ubisoft Store. Ook zal de game onderdeel zijn van Ubisoft+ voor pc, Stadia en Amazon Luna.

Skull and Bones nodigt spelers uit om hun eigen lot te bepalen en op te klimmen van buitenbeentje tot beruchte piraat. Door middel van wrede zeegevechten en lonende expedities, vergroten spelers hun roem in de verraderlijke wereld.

Piraterij

Skull and Bones is gëinspireerd op een van de dodelijkste periodes uit de geschiedenis - het einde van de 17e eeuw. Deze periode wordt beschouwd als de tweede Gouden Eeuw van de piraterij en vormt het decor voor een chaotisch en meedogenloos tijdperk van piraten, strijdende facties, machtige organisaties en keizerrijken die allemaal strijden om de macht van het ongetemde paradijs in de Indische Oceaan.

Naarmate spelers verschillende contracten voltooien voor verkopers, plaatselijke facties en belangrijke figuren in de wereld, krijgen ze toegang tot meer hulpmiddelen en mogelijkheden om een beruchte piraat te worden. Spelers nemen deel aan spannende gevechten op zee en zetten alles op het spel voor de ultieme buit. Tijdens die gevechten maken ze gebruik van krachtige wapens en pantsers om andere schepen kapot te schieten, nederzettingen aan te vallen en vijandelijke forten met de grond gelijk te maken. Spelers bouwen en varen op verschillende schepen, elk met hun eigen unieke eigenschappen en uitstraling. De vele aanpassingsopties voor schip en kapitein, maken het mogelijk om elke missie anders aan te pakken en uit te groeien tot een destructieve macht op zee.

Spelers breiden hun imperium uit door hun krachten te bundelen met maximaal 2 andere vrienden of spelers die ze op zee tegenkomen. Om de uitdaging te vergroten, kunnen spelers PvP inschakelen om de strijd aan te gaan tegen machtige organisaties, lokale facties of zelfs rivaliserende piraten. Hierdoor is elke reis in het Skull & Bones-universum uniek.