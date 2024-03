Tijdmachine: RollerCoaster Tycoon bestaat 25 jaar

Het was een game die we eigenlijk vooral speelden om de bezoekers van virtuele pretparken het leven zuur te maken. Er waren geweldige manieren om ze te pesten, waarbij het natuurlijk het leukste was om wandelpaden ineens alleen maar rond te laten gaan, achtbanen plots uit elkaar te halen terwijl hij aanstaat, enzovoort. Een heerlijk spel, dus stap met ons in de tijdmachine naar het jaar 1999.

Could you survive this? #rollercoastertycoon pic.twitter.com/N7lLNfKzci

RollerCoaster Tycoon

Het was 31 maart 1999 en Chris Sawyer bracht na lang programmeren zijn RollerCoaster Tycoon uit. Een spel dat inmiddels al diverse malen van een opvolger is voorzien, maar waarvan er toch echt maar één origineel is dat als klassieker te boek staat. In RollerCoaster Tycoon stap je zelf niet in de achtbanen (iets dat sommige gamers wel jammer vonden), maar ben je als het ware de baas over een pretpark. In sommige gevallen is het eerst een stuk land en is het aan jou om daar als een soort Walt Disney een prachtig pretpark van te maken. Je kunt kiezen voor vaste attracties zoals draaimolens, maar ook kun je je eigen achtbanen ontwerpen en dat was altijd een groot feest (ja ja, ook zonder dat je hem stukmaakte om mensen gelanceerd te zien worden in hun karretje).

Het leuke was dat je niet alleen iets maakte, je runde het ook echt. Dat betekende dat je genoeg schoonmakers in dienst moest hebben om al het kots op te ruimen, maar ook dat je bepaalde hoe hoog de entreeprijs voor je pretpark werd. Dat was een beetje de basis: hoe meer geld je verdiende, hoe grotere, mooiere, nieuwere attracties je kon kopen om zo je park nog aantrekkelijker te maken en de ticketprijs weer hoger te kunnen doen. Het was soms geweldig om naar al die kleine miertjes van bezoekers op je scherm te kijken en je dat lelijke stuk land zo tot leven te zien komen.