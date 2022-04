THT - Diverse digitale games op PlayStation 3 en Vita onspeelbaar

Het is altijd even zoeken naar een THT-code op een product: een ‘tenminste houdbaar tot’ of houdbaarheidsdatum. Helemaal als je niet weet dat er eentje zou moeten zijn, zoals het geval bij games. Het gekste hierbij is ook nog dat het niet de fysieke games zijn met een houdbaarheidsdatum, maar juist de digitale games. Kan het nog vreemder? Ja hoor: die houdbaarheidsdatum ligt in een tijd dat games niet eens bestonden.

Je ziet de eventuele houdbaarheidsdatum van een game in de downloadgegevens, al schijnt het wel alleen voor te komen bij spellen die je nu opnieuw downloadt. Dat maakt het echter geen kleiner probleem: immers hebben veel mensen maar weinig ruimte op hun consoles en is het vrij standaard om games weer even te verwijderen wanneer je ruimte nodig hebt op je apparaat voor een andere game, en opnieuw te downloaden wanneer je er weer mee verder wil.

Gamers op PlayStation 3 en PS Vita liepen de afgelopen dagen tegen een nogal vervelend probleem aan: games als Chrono Trigger, Final Fantasy VI en Chrono Cross waren niet meer speelbaar. Het zou vooral gaan om retrogames en klassiekers, die ineens een houdbaarheidsdatum hebben van tot 31 december 1969. Een periode waarin die games, of eigenlijk kunnen we wel zeggen überhaupt games nog niet bestonden. Laat staan die consoles.

Digitale shops voor games

Daarnaast lijkt het er ook op dat games uit de store verdwijnen, wat veel gamers zorgen baart. De backlash die Nintendo kreeg door aan te geven dat het de eShop (zijn digitale gamewinkel) zou sluiten op verouderde consoles was al enorm: waarschijnlijk zal Sony ook geen hoge ogen gooien als het inderdaad games uit de store haalt. Gamers waren vorig jaar al niet blij omdat Sony het al moeilijker maakte om te shoppen in de online winkels op PlayStation 3 en PS Vita met Paypal of een creditcard.

Aan de andere kant moet dit toch haast wel een foutje zijn, met die gekke houdbaardheidsdatum. In ieder geval kun je er zelf niets tegen doen. Je console rebooten, je PlayStation Plus-abonnement opzeggen, gamelicenties terugzetten: het mag allemaal niet baten. Waarschijnlijk is het gewoon een fout, want die datum wordt vaak gebruikt om te duiden wanneer een gameconsole uitkomt waarvoor die game is ontwikkeld.

Het is nog afwachten wat Sony over het euvel zal zeggen, tot op heden is het nog stil.