​De Nintendo eShop voor 3DS en Wii U gaat sluiten

Nintendo heeft aangekondigd dat de eShop van 3DS en Wii U gaat sluiten. Je hebt nog wel even om van de systemen gebruik te maken: eind maart 2023 gaat de ‘stekker’ eruit. Je kunt dan geen digitale games meer kopen voor de systemen, of gratis demo’s spelen. Sowieso zal Nintendo het komende jaar steeds meer diensten van beide systemen afsluiten.

Geld in je Nintendo-account zetten

Lijkt het een ver-van-je-bed-show? Niet per se: zo is het vanaf 23 mei 2022 al niet meer mogelijk om je creditcard te gebruiken om geld in je account te zetten. Je kunt dan nog wel met een Nintendo eShop-card geld in je account zetten, maar ook dat stopt op een gegeven moment. Om precies te zijn op 29 augustus. Je kunt vanaf 29 augustus dus eigenlijk geen geld meer toevoegen aan je account, hoe dan ook. Wel kun je nog downloadcodes inleveren voor games (dat kan nog tot het einde van de eShops).

Het sluiten van de eShop betekent het einde van een tijdperk. 3DS verscheen in 2011 en Wii U in 2012. De reden dat Nintendo de eShops sluit is volgens het bedrijf omdat het deel uitmaakt ”van de natuurlijke levenscyclus van elke productlijn, aangezien deze na verloop van tijd minder wordt gebruikt door consumenten”. Na Wii U en 3DS is er nog maar één console verschenen van Nintendo, namelijk Switch in 2017. Het is een hybride, dus hij zit tussen een handheld en een console in (en kan gebruikt worden als beide).