​Sony’s nieuwe PlayStation 5-console is sneller warm

De nieuwe PlayStation 5 die is opgedoken in verschillende landen over de hele wereld, heeft niet genoeg ruimte om af te koelen, waardoor het apparaat waarschijnlijk warmer wordt. Hij gaat bovendien gepaard met een net iets anders design en een aanzienlijk lager gewicht. Ook dat laatste zou te maken hebben met de kleinere koeling.



Een hete PlayStation 5

YouTuber Austin Evans heeft beide apparaten in huis en legde ze naast elkaar om te kijken wat er toch anders is aan deze PlayStation 5. Het antwoord is dus de koeling, die aanzienlijk kleiner is dan bij de gewone variant. Het gewicht van het apparaat kan hierdoor met 300 gram naar beneden, maar niet alles is even positief. Het apparaat wordt namelijk aanzienlijk warmer: zo’n 3 tot 5 graden. Sony heeft er nog geen reactie op gegeven, maar waarschijnlijk weet het hier wel van en heeft het besloten dat dit geen negatieve invloed heeft voor de prestaties van het apparaat.

Het is interessant om te zien dat Sony hiermee bezig is, want er werd eerder al gesuggereerd dat Sony het moeilijk had met het laag houden van de kosten van de PlayStation 5, vooral door de dure koeloplossing. Die kleiner maken zoals hier het geval lijkt te zijn, zou dus een geldbesparing voor Sony opleveren. En dat rijmt weer precies met de mededeling die Sony heel recent heeft gedaan, dat het niet langer de PlayStation 5-variant van 499 euro met verlies verkoopt.