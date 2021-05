Sony werkt aan de volgende generatie VR headset voor PlayStation 5

Het is nog een gerucht, maar diverse bronnen hebben tegen UploadVR geroepen dat de volgende versie van de PS5 VR headset uitgerust wordt met enkele flinke verbeteringen en nieuwe features. Sony heeft eerder wel al bevestigd dat er aan een nieuwe VR Headset voor de PlayStation gewerkt wordt, maar verder officieel nog geen specificaties genoemd. Gespeculeerd wordt nu onder andere over een nieuwe resolutie van, in totaa, 4000 x 2040 pixels, ofwel 2000 x 2040 pixels met oog.

Eye-tracker en haptic feedback

Andere vernieuwingen die de bronnen van deze geruchten benoemen zijn onder andere een instelknop voor het scheiden van de lenzen en een eye-tracking sensor om zogenoemd ‘foveated rendering’ mogelijk te maken. Daarbij wordt de beeldkwaliteit in het perifere zicht van de speler verlaagd om de workload van het renderen te verlagen.

De nieuwe VR headset zou daarnaast ook uitgerust worden met een trilmechanisme om haptic-feedback mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan bewegingen waardoor die de indruk van G-krachten wekken wanneer je een racespel speelt of een trilling als je in een game op je hoofd geslagen wordt. Enfin, je kunt het zo gek niet bekenken, denk ik.