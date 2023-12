RIP E3: over uit met de gamebeurs - de 10 leukste E3-momenten

E3 is niet meer. We hebben eerder al besproken hoe het toch komt dat E3 al jaren kwakkelde: een vervelende cocktail van meerdere dingen: van het coronavirus, van online mogelijkheden, van andere events en van een in het algemeen flink veranderende game-industrie. Eerst was E3 nog exclusief, toen werd het ook voor bezoekers en eigenlijk heeft het dat niet lang volgehouden. Nu is het zelfs helemaal klaar met de gamebeurs uit Los Angeles. Organisator ESA trekt de stekker eruit. E3 stopt definitief ESA geeft aan tegen ESA geeft aan tegen Washington Post : “Bedrijven hebben nu op verschillende manieren zo hun toegang tot de consument en zakelijke organisaties, zoals met hun eigen individuele showcases.” Op zich geen vreemde conclusie: Nintendo organiseert al vele jaren Nintendo Direct, waarin het nieuwe games en andere onthullingen doet. Andere gamemakers zijn inmiddels allang gevolgd. Maar het stoppen van E3 wil niet zeggen dat we het niet gaan missen. De Electronic Entertainment Expo, want daar staan de 3 E’s voor, heeft wat mooie, bizarre en hilarische momenten voortgebracht. We nemen ze met je door.

1. De huilende ontwikkelaar Sja, als je als ontwikkelaar samen mag werken met dé iconische Shigeru Miyamoto van Nintendo, dan zou je waarschijnlijk ook vol schieten. Davide Soliane deed het ook, in 2017, maar dan in een zaal vol met mensen toen de game al ver in ontwikkeling was. Bekijk de onderstaande video op 05:17 minuten om het koddige moment te zien:

2. De prijs van PlayStation Toen Sony de prijs van de PlayStation bekendmaakte in het jaar 1995, het allereerste E3-jaar ooit, deed het dat niet met allerlei spektakel. Er kwamen geen auto’s uit de lucht of celebrities op het podium, wat we jaren daarna wel op E3 zouden meemaken. Nee hoor: Sony-directeur Steve Race liep het podium op en zei alleen: two ninety nine. De langverwachte prijs van PlayStation.

3. Een kneiterdronken Jamie Kennedy Acteur en comedian Jamie Kennedy dacht in 2007 dat E3 nog niet zo groot was, en kwam dronken het podium op. Hij maakte heel veel grappen, maar eigenlijk wisten vooral de Activision-mensen door wie hij was ingehuurd de show te stelen. Best knap.

4. Oprechte Keanu Reeves Keanu Reeves is een van onze favoriete acteurs: hij is zo oprecht, dat je er vanzelf een glimlach van krijgt. Zo ook in de onderstaande video, waarin hij het helaas wat ingewikkeld tot wereld gekomen Cyberpunk 2077 verder laat zien. Maar vooral dat iemand uit het publiek roept: “You’re breathtaking!” is een geweldig E3-moment: en waarschijnlijk het laatste topmoment ooit, want dit was in 2019, op de laatste échte E3.

5. Konami in 2010 Bij Konami was de persconferentie van E3 2010 zo ontzettend raar, dat we er eigenlijk niet teveel woorden aan vuil moeten maken: dit moet je zien:

6. Wii Music was een flop, maar niet op E3 Als Mario-bedenker Shigeru Miyamoto op het podium stapt, dan weet je dat het feest wordt. Ook als hij een game presenteert die genadeloos flopt. Het bijzondere Nintendo-muziekensemble trad in 2008 op E3 op en dat was een beetje ongemakkelijk.

7. De Nintendomuppets In 2015 was E3 geweldig, vooral als je bij Nintendo werkte. Om de een of andere reden was het trio Satoru Iwata (RIP), Shigeru Miyamoto (daar is ie weer) en Reggie Fils-Aime (toenmalig baas van Nintendo of America) een gouden trio. Dat zie je ook wel in deze video: welke ceo laat zich nou door de Jim Henson Company tot een Muppet maken?

8. ‘My Body is Ready’ We blijven even bij Reggie, want tijdens de E3-presentatie van Nintendo in 2007 moest hij de Balance Board laten zien die bij Wii hoorde en dat deed hij door te zeggen: “My body is ready”. Dat heeft hij nog lang moeten horen.

9. ‘Mr Caffeine’ bij Ubisoft Ubisoft hield in 2011 op E3 een persconferentie die we niet snel zullen vergeten. Aaron Priceman was namelijk ontzettend irritant. Zijn humor kon echt niet door de beugel, werd afgewisseld met dad jokes en het was echt niet om aan te zien. Het is bijna knap hoe iemand zo lang niet grappig kan zijn.

10. De verrassende Final Fantasy 7-onthulling We sluiten af met een onthulling die niet ongemakkelijk was, maar die juist laat zien waarom E3 ook jarenlang zo fantastisch was: de energie die in de zaal voelbaar was, was geweldig. Deze video brengt dat ook een beetje over. Hierin ziet de zaal voor het eerst dat er een remake komt van Final Fantasy 7 (op E3 2015) en het ongeloof en het gejuich zijn duidelijk te merken. En dat allemaal op een positieve manier natuurlijk: een kippenvelmomentje. En die zullen we zeker gaan missen, zo zonder E3.