​Nintendo’s nieuwe console komt mogelijk al in 2024

Nintendo Switch is een geweldig apparaat: de handige hybride vorm tussen handheld en console is een groot succes gebleken, zeker dankzij goede games zoals The Legend of Zelda (2 zelfs) en Animal Crossing. Inmiddels is het echter alweer een vrij lange tijd geleden dat het apparaat verscheen: in 2017. Tijd voor een opvolger, denken ze bij Nintendo. Het Japanse gamebedrijf zou zelfs al in 2024 met die next-gen console komen.

LCD-scherm

Het is nog niet definitief, maar het gerucht gaat dat er dus een nieuwe console aankomt in de tweede helft van 2024. Een bron zegt tegen VGC dat het apparaat waarschijnlijk juist niet op alle gebieden het beste van het beste is: zo maakt het gebruik van een LCD-scherm in plaats van een OLED-scherm en zit er nog steeds een cartridge-gleuf in, in plaats van dat het een cloudgaming-console is met een top notch display. Switch heeft ook van nature geen OLED, maar er is wel later een OLED-variant bijgekomen. Er gaan trouwens ondertussen ook geruchten over een 4K-console, dus of dat een variant van Switch was of toch info over de nieuwe console…

Toch heeft LCD ook zo zijn voordelen: het is vrij licht en goedkoper dan OLED, wat zeker in een economische tijd als deze geen overbodige luxe is. Veel dingen worden duurder en Nintendo wil waarschijnlijk vooral graag zijn verkooprecord breken. Plus: Nintendo is vaak naast de oudere gamer ook erg populair onder kinderen, die sowieso wat minder bezig zijn met hoe de graphics eruitzien: zij willen vooral een leuke game-ervaring hebben qua gameplay en eventueel besturing. Het is dus niet per se een tegenvaller als de nieuwe console een LCD-scherm zou hebben.