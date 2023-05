Niantic laat je Tamagotchi-tijden herleven met Peridot

Niantic heeft sinds Pokémon Go diverse gooien gedaan naar succes, met onder andere een Harry Potter-game. Nu komt het met Peridot, een spel waarin je voor een heel knuffelig diertje moet zorgen, met een pluige vacht en gigantische ogen. Wederom wordt er op leuke manier gebruikgemaakt van augmented reality. Ga je dit spel de rest van je leven spelen? Waarschijnlijk niet, maar het zorgt voor heel veel uren plezier. Vooral als je ook nog kinderen hebt die meedoen, maar dat is zeker geen vereiste.

Peridot

Peridot is een game die draait om Dots. Je hebt één Dot en het is de bedoeling dat je het diertje eten geeft en meeneemt wanneer je naar buiten gaat, zodat je allerlei schatten kunt verzamelen over de hele wereld. Een digitaal huisdier dus: zeker. Peridots hebben zogenaamd duizenden jaren geslapen en worden nu wakker, met jou als hun leider in deze bijzondere wereld. Elke Peridot is verschillend, dus je kunt er vanuit gaan dat er geen enkele Dot is die er zo uitziet als die van jou. Zo hebben ze verschillende groottes, patronen en vormen, maar ook verschillende persoonlijkheden en dingen die ze leuk vinden -of juist totaal niet-.

Je Peridot kan paren met een andere, waarbij er ook echt een soort DNA-netwerk wordt aangelegd van allerlei nieuwe rassen Peridot. Maar goed, dat is niet het meest bijzondere. De grote gimmick van Peridot is dat je dier kan zien op wat voor terrein hij zich bevindt. Denk aan gras, zand, water, de bosjes en modder. Hij ziet door de lens in welke omgeving hij zich bevindt en op basis daarvan krijg je bepaalde bronnen. Je Dot geeft je allerlei opdrachten en die kun je met hem uitvoeren. Je kunt hem meenemen als je gaat wandelen en voedsel voor hem zoeken, je kunt nesten vinden, je kunt hem truukjes leren en je kunt he mdus laten paren. Ook moet je allerlei schatten zoeken en dat is eigenlijk wat deze game mooi maakt: het lijkt wel gewoon een soort Tamagotchi, maar stiekem is het toch ook wel een soort Pokémon gemixt met de game die Niantic op de kaart zette: Ingress.