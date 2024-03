Netflix Games-review: Into the Dead 2: Unleashed is fijn

Er is iets poëtisch aan het neerknallen van zombies. Het voelt goed, het voelt niet slecht. Het lijkt soms de noodzaak te zijn. Bijvoorbeeld in de Netflix-game Into the Dead 2: Unleashed. Het is ouderwets knallen en dat voelt af en toe heerlijk.

Into the Dead 2

Het is een on rail shooter en dat betekent dat je geen vrijheid hebt om zelf te lopen, maar je zit als het ware in een soort gekke achtbaan waarin je moet zorgen dat je zoveel mogelijk afknalt in een heel korte tijd. Dat is echter niet het enige wat je doet, want je krijgt ook wel wat bewegingsvrijheid om de boel nog enigszins in je op te kunnen nemen.

Bovendien is het niet zo dat je ongelimiteerd kunt schieten, je moet onderweg wel echt kratjes pakken met ammo. Je kunt ze ook wel duidelijk zien gelukkig, want je gaat ze nodig hebben met die horde aan ondoden die op je afkomt. En daarbij komen ook nog andere extra’s om in de gaten te houden, waaronder kettingzagen. Heel tof, wel oplettend geblazen dus. Elk level lijkt zo zijn eigen wapenspecialiteit te hebben.

Zombie-uitbraak

Je bent in dit spel James, die als ex-soldaat de perfecte persoon is om de zombie-uitbraak het hoofd te bieden. Dat doet hij niet zomaar, maar omdat zijn zus Helen vooruit gaat moet hij er achteraan. En jij dus ook. Gelukkig is dat geen straf. Al moet je misschien wel even wennen aan het tijdsbeeld. Het is niet de jaren 2024 met al zijn tech, maar de jaren 70 met al zijn.. wel.. niet tech. Echter is dat juist wel interessant en wat ons betreft een goede keuze van de makers. Het is immers weer eens wat anders. En tof dat je dus niet op moderne communicatiemiddelen kunt rekenen.

Wat we echter verreweg het leukst vinden aan deze game is toch wel moeilijkheidsgraad. De zombiesoldaten maken het je ook echt moeilijk en hoewel ik geen fan ben van on rail shooters omdat het toch behoorlijk irritant is als je dingen mist, komt Into the Dead 2 er eigenlijk wel heel goed mee weg. Het is lekker nostalgisch en gewoon ouderwets genieten. Verwacht niet meer dan dat, en je zit gebeiteld met deze game. Die je “gratis” kunt spelen met een Netflix-abonnement.