​Lego Pac-Man is een musthave voor gamers

Misschien was Pac-Man niet je favoriete game vroeger, misschien juist wel, misschien spendeerde je hele middagen in de arcadehal om een bepaald spel te spelen: de Lego-set van Pac-Man is er helemaal om je te laten onderdompelen in dat gevoel van nostalgie. Het is een arcadekast, het is Pac-Man en er zitten ook nog heel toffe Technic-mechanismen in.



Lego Pac-Man arcadekast

De Lego Pac-Man-set is een arcadekast die er stijlvol uitziet, met daarnaast heldere kleuren die uit het zwarte oppoppen. Het ‘scherm’ van de kast kan ook echt wat dingen bewegen en er zitten toffe Technic-mechanismen in om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Er zijn bovendien enkele sidebuilds die deze set nog net dat beetje extra geven. De set is niet moeilijk om te bouwen, maar ook zeker niet saai. Juist door dat Technic Lego is er zeker wat uitdaging in te vinden om alles zo te laten werken als je graag wil.

Deze Icons-set is extra tof omdat het even geen Nintendo is. Hoe geweldig de thuishaven van Mario en co ook is, niet iedereen speelde vroeger op een Nintendo. Gelukkig is er al een mooie Atari-set verschenen, maar deze Pac-Man-set helpt je nog wat algemener uit te dragen dat je van games houdt en dat je dat ook zeker al een tijdje doet. Het is er echt een voor in de vitrine, al is het stiekem ook best leuk om deze arcadekast even aan te zwengelen: hij werkt immers tot op zekere hoogte echt. Het bouwwerk is 2.651 steentjes en het is een goede inkomer voor wie wat meer richting Lego Technic wil gaan. De Bugatti is een gigantische Technic-uitdaging en als je twijfelt of dat wat voor je is, dan kan deze Pac-Man-set een goede gateway zijn.