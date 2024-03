Komt er een witte, discloze Xbox Series X?

De zwarte Xbox Series X kennen we: maar Microsoft schijnt ook een witte variant in de maak te hebben. Het apparaat is nagenoeg identiek aan de zwarte, maar komt behalve in een andere kleur ook zonder disc drive. Xbox Series X schijnt minder goed verkocht te worden dan PlayStation 5, dus Microsoft heeft op zich wel wat in te halen. Nu heeft het gelukkig wel veel succes met Xbox Game Pass en brengt het sinds kort zelfs eigen, exclusieve spellen uit op Switch en PlayStation 5.

Witte Xbox Series X

Exputer toont foto's van het apparaat. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen: vorig jaar tijdens de rechtszaak rondom de Activision-overname lekte er al informatie uit over een nieuw soort Xbox Series X. Het apparaat zou in de zomer verschijnen en het heeft 1 terabyte opslag. Qua prijs zou hij -mede door het ontbreken van de disc drive- lager liggen dan de gewone Series X. Het is nu nog afwachten tot Microsoft het aankondigt, wat we verwachten in juni.