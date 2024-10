Just Dance 2025 review: de botsauto’s op de kermis zijn er niks bij

Samen met nummers als Exes van Tate McRae, My Heart will Go On van Celine Dion, Vogue van Madonna, Padam Padam van Kylie Minogue en Party in the USA van Miley Cyrus is er weer een leuke mix van muziek gemaakt voor jong en oud, waarin opvalt dat de dames wel de boventoon voeren en dat is tof. Daar komen bovendien nog wat sfeervolle themanummers bij, zoals Halloween’s Here van The Just Dance Band (een liedje dat speciaal is gemaakt voor het spel) en Sleigh Ride van Mrs. Claus and the Elves (al is dat een cover).

Camera Controller

Qua nummers zitten we dus wel goed, het zijn er een stuk of 40. Hoe zit het met de dansjes? Ik heb erg genoten van choreo’s zoals die op Black Pink, lekker bombastisch, of het wat kinderlijke Move Your Body, waarbij je eens niet dans met een zwart-flouriserende danser van Just Dance zelf, maar met een computerdanser. Er zit wel verschil tussen de choreografieën qua moeilijkheid, maar doorgaans heb je de meeste choreografieen na twee keer wel redelijk onder de knie. En dan bedoel ik: dan haal je er wel een oke score mee, want om alles ‘perfect’ te krijgen op Just Dance, dat is andere koek. En dat is uiteindelijk ook het sterkste aan dit spel: de nummers zijn lekker, de dansjes zijn leuk en het is enerzijds laagdrempelig genoeg om iedereen op het feestje enthousiast te laten meedoen, terwijl het anderzijds voor de hechte community die er bestaat ook elke dag weer een uitdaging biedt.

De game registreert je bewegingen ofwel met de Joy-Con, als je een Switch gebruikt, of met een smartphone, waarbij je de app nodig hebt om mee te doen. Het leuke is dat iedereen dus mee kan doen, want ook als je niet zoveel Joy-Cons hebt, dan kunnen mensen lekker aanhaken met een smartphone. Heel positief. Zoals altijd zie je bovenin hoe je het doet en staat er rechtsonderin hoe je moet bewegen, met linksonderin de lyrics, mocht je een fanatiekeling op de bank hebben die het geheel met stem wil begeleiden.

Je hebt ook nog de optie tot camera controller, waarbij het idee is dat je niet met je smartphone in je handen staat te zwiepen (met alle kans op ongelukken van dien), maar dat je je smartphonecamera kunt neerzetten en op basis daarvan je bewegingen worden geregistreerd. Zo kun je ‘handsfree’ dansen. Wel moet je minimaal 1,30 meter bij de telefoon vandaan staan om die registratie goed te laten werken, en dat is in sommige Nederlandse huizen wel een uitdaging, zeker als er nog een salontafel staat. Ook moet je er goed voor verlicht zijn en moet je telefoon zo recht mogelijk staan, wat soms betekent dat hij met zijn gezicht naar voren valt, zeker als je een beetje enthousiast rondspringt. Maar toch, het is wel een leuke manier om Just Dance te gebruiken: eentje die heel goed past bij de TikTok-generatie.