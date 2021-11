​Just Dance 2022: Dezelfde borrelhapjes, maar toch een feestje

Er zijn van die vaste gegevens in het leven: we zijn allemaal ooit geboren, we gaan allemaal ooit dood en elk jaar zijn er bepaalde franchises waar weer een game van verschijnt. FIFA bijvoorbeeld, maar ook Just Dance. De dansgame heeft al een lange tijd een enorm fanatieke fanbase, maar hoe zit dat als je de game nog nooit hebt gespeeld? In deze review bespreken we beide gevallen.

De game registreert je bewegingen omdat je je smartphone in je hand houdt en er van de gyroscoop gebruik wordt gemaakt, worden je bewegingen semi-goed vastgelegd. Met mijn OnePlus 9 Pro had hij nog wel eens moeite, al leek dat vooral te komen wanneer ik de telefoon omdraaide. Het voordeel van de smartphone in je hand houden is dat bijna iedereen een smartphone bezig en daardoor veel mensen tegelijk kunnen meedoen. Het nadeel is dat je doorgaans niet echt lekker kunt dansen met een telefoon in je handen. Niet alleen door het gewicht, maar ook omdat je hem echt goed moet vastgrijpen wil je hem niet door de kamer -of je televisiescherm- gooien.

Just Dance van Ubisoft is de gamefranchise waarin je neonkleurige silhouettes (of juist zwarte silhouetten op neonkleur) ziet dansen. Rechtsonderin zie je in een soort kaartjesvorm voorbijgaan welke bewegingen je moet maken. Nu moet ik zeggen dat die kaartjes nooit extreem duidelijk zijn, tenzij je bekend bent met de gamefranchise. Het is vaak toch fijner om gewoon de danser na te doen en je niet zo te richten op de kaartjes. Je danst daardoor wat soepeler en minder robotisch, omdat je je meer op de muziek kunt focussen.

Just Dance 2022

Die telefoon in je hand is eigenlijk best vervelend, maar wat telt is dat er dus veel mensen kunnen meedoen, want dit betekent dat het een goede gangmaker is op feestjes. Daar helpt de vrij hysterische bieb aan popmuziek ook bij. Deze keer zien we onder andere nummers -en choreo’s- als Chandelier van Sia, Funk van Megan Trainor, Happier Than Ever van Billie Eilish, Levitating van Dua Lipa, T.G.I.F. van Katy Perry, Run the World van Beyonce, Save Your Tears van The Weeknd en Ariana Grande en natuurlijk een nummer van Just Dance-koningin Lady Gaga: Judas. In totaal zijn er een stuk of 40 nieuwe nummers. Zelfs Waterval van K3 is van de partij.

Ben je op zoek naar meer kinderchoreo’s, dan kun je je lol op met Just Dance Unlimited. Sowieso is deze streamingdienst voor meer Just Dance-nummers fantastisch. Het biedt je direct toegang tot meer dan 700 nummers en choreo’s, waaronder bekende Disney-liedjes van Aladdin en de Kleine Zeemeermin. Eigenlijk heb je met Unlimited gewoon toegang tot zo’n alles wat er ooit uit Just Dance is voortgekomen en dat is heel gaaf. Het kost wel geld: je krijgt een maand gratis, maar daarna is het 25 euro per jaar.