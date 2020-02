Je mag Plague Inc niet meer spelen in China

Chinezen kunnen de recentelijk extra populair geworden game Plague Inc niet meer spelen op iPhones en iPads. De pandemie-simulatiegame zou content bevatten die illegaal is in China, waardoor hij uit de App Store is verwijderd. Opmerkelijk, want de app staat er al een lange tijd in en wordt al jaren veelvuldig gebruikt.



Plague Inc

De maker, Ndemic Creations, heeft dit laten weten. Het is wegens het onderwerp van de app extra interessant dat juist deze offline wordt gehaald: gezien het coronavirus werd het spel steeds meer gespeeld. Iets wat de makers vaker zagen bij uitbraken van ziektes. Deze app stond jaren in de App Store in China en nu is het toch ineens een probleem. De studio zegt dat het niet weet of de verwijdering ook echt met het coronavirus te maken heeft.