​Hoe zit het met de invloed van games op je dromen?

We weten allemaal dat we naar onze smartphones kijken omdat naar bed gaan niet het beste idee is vanwege het blauwe licht. Hoe zit het met gamen en je slaap? Het is wetenschappelijk bewezen dat videogames onze slaap beïnvloeden. Dat kan negatief zijn, maar ook positief.

Een kortere REM-slaap Diverse studies tonen aan dat de REM-tijd aanzienlijk korter is als je net voor het slapengaan hebt zitten gamen. REM-tijd is de droomtijd. De verdere slaapkwaliteit lijkt echter niet zo veel te worden beïnvloed door het spelen van games. Toch hoef je je op zich geen zorgen te maken over een kortere droomtijd, want de dromen zijn waarschijnlijk wel wat intenser. Als je iemand vraagt welke superheldenkracht hij zou willen hebben, zeggen mensen vaak: ik wil kunnen vliegen. Dromen kunnen je dat gevoel geven, vooral als je je geest een beetje probeert te programmeren door aan vliegen te denken. Bingo! Daar kunnen games iets aan doen, aangezien uit onderzoek blijkt dat gamers zich tijdens hun dromen vaker dan andere mensen bewust zijn. Dat stelt ze in staat om ook echt te beseffen dat ze dromen. Dat klinkt misschien niet zo interessant, maar door te weten dat je droomt, heb je meer macht om dingen in die droom te veranderen.

Gamers en slaap Dit is wat wetenschappers lucide dromen noemen: je bewust zijn dat je droomt. Dit begint nooit meteen, meestal merk je het op een bepaald moment in je droom. Het lijkt eigenlijk heel erg op virtual reality. Je staat midden in de actie en je kunt een hele andere wereld om je heen zien die niet de echte wereld is. Vooral als je vele uren per dag aan het gamen bent of vlak voordat je gaat slapen, is de kans groter dat je de controle over je dromen kunt overnemen. Stel dat je droomt over het hebben van vleugels en vliegen boven de stad waarin je woont? Als je helder bent, kun je je realiseren dat je droomt dat je vliegt en dat je eigenlijk kunt vliegen zoals je wilt en waar je maar wilt.

Lucide dromen Je hoeft geen gamer te zijn om lucide te dromen, ook niet-gamers kunnen het hebben. Er blijken echter wel overeenkomsten te zijn tussen de twee: beide worden niet snel bewegingsziek en hebben beter ontwikkelde ruimtelijke vaardigheden. Zeker als je games niet met normale besturing speelt, maar met VR-bril op of bewegend (zoals Wii) neemt de kans toe dat je lucide bent tijdens het dromen. Last but not least is er nog een reden waarom lucide dromen geweldig zijn: het verkleint de kans op nachtmerries. De volgende keer dat je een nachtelijke gamesessie gepland hebt, kun je die dus misschien beter beleven zonder controller in je hand en met je ogen dicht: je hebt dan immers misschien hetzelfde gevoel en dezelfde controle als in games. Aangezien dromen vaak voelen alsof ze uren duren, heb je er dus veel langer plezier van.