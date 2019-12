​Hoe Life is Strange heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op games

In 2013 kwam Dontnod met Remember Me, een bijzondere game die als een soort bakermat kan worden gezien voor Life is Strange. Ook Remember Me was een game die erg psychologisch was. Dat het echter nog veel heviger kon, dat bewees Life is Strange. Deze episodische game liet je in de schoenen stappen van Max, een tiener die erg goed is in fotograferen en die in deze game ontdekt dat ze een gave heeft. Dit alles speelt zich af in een plaatsje dat ook aan verandering onderhevig is: in Arcadia Bay zijn namelijk rare stormen gaande.

Deze maand eindigt Life is Strange 2. Het tweede deel in de episodische gamereeks gestart door Dontnod is minder sterk dan het eerste, maar bouwt hier wel op voort. Life is Strange als geheel heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op games en dit is waarom.

Nu zou je denken dat het bovenstaande betekent dat Life is Strange een heel actievolle, explosieve game is, maar niets is minder waar. Het is juist een heel rustige game, die zelfs momenten geeft waarop je even helemaal zen kunt worden en je personage alleen maar wat naar buiten staart. Dit alles wordt begeleid door rustige gitaarmuziek, waardoor je een heel andere game-ervaring hebt dan in de meeste games.

Die momenten zijn bovendien belangrijk om je gedachten even op orde te zetten. Er wordt namelijk aardig wat aan emoties bij je losgewerkt als je de game speelt. De beslissingen die je gaandeweg maakt in dit verhaal over een medestudente die vermist raakt, en een vriendschap die weer opbloeit, hebben invloed op het verloop van het verhaal. Veel invloed. En dat betekent dat alles wat er gebeurt ook veel persoonlijker voelt.