Gamescom 2022: het game-evenement in nieuws, trailers en foto’s

Gamescom 2022 is in volle gang. Het is te merken aan het gamenieuws, maar ook aan de gezelligheid in Keulen. Na twee jaar is het evenement weer terug. Ditkeer geen 373.000 bezoekers op Gamescom zoals in 2019, want mede door de warmte is ervoor gekozen iets minder bezoekers toe te laten. Toch zijn het er nog steeds honderdduizenden en dat betekent enorme drukte in Keulen. Wij gingen vast de beurs op tijdens de persdag en konden zo een iets overzichtelijker inkijkje krijgen in dit gigantische game-evenement.

TikTok Door dit hele artikel heen zie je de foto’s van het evenement. Op zich is er na corona weinig veranderd: nog steeds zie je hal na hal vol met gigantische stands, de een nog luider dan de andere. De ene stand heeft een metershoog standbeeld van een gamepersonage, de ander is helemaal niet van de games (TikTok) maar heeft alsnog de kans aangegrepen om met een menselijke grijpmachine te komen.

Warmte Er spelen bands, er wordt merchandise weggegeven en natuurlijk zijn er talloze gamedemo’s waarvoor mensen met liefde een hele lange tijd in de rij gaan staan. Daarnaast is het er nog steeds warm en vrij druk, ook al tijdens de pers- en genodigdendag: wat dat laatste betreft, zeker met het weer in Keulen (30+) is het te hopen dat er water wordt uitgedeeld en dat mensen -hoe leuk het ook is- de cosplay-uitdossingen een beetje laten voor wat ze zijn.

Goat Simulator 3 Naast de hallen met de grote stands waarop games zoals Skull and Bones, Goat Simulator 3 en niet te vergeten Farming Simulator (dat op Gamescom zijn Duitse naam elk jaar weer trots draagt: Landwirtschafts Simulator), zijn er ook altijd hallen met heel andere thema’s. Ditmaal is hal 6 afgesloten voor events: waarschijnlijk vond daar ook de grote openingsshow van Gamescom plaats. Hier werd onder andere nieuwe gameplay getoond van Callisto Protocol, Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, Gotham Knights en Dead Island 2. De grootste aankondigingen kun je zien in dit artikel.

BenQ Daarnaast zijn er ook diverse bedrijven die nieuwe apparatuur hebben aangekondigd. Zo kwam BenQ met drie nieuwe gaming monitoren en de gamebeamer X3000i. Het gaat om de BenQ MOBIUZ gaming monitoren EX480UZ, EX270M en EX270QM. EX480UZ is de eerste gamingmonitor van BenQ's met een OLED-paneel, 48-inch, 4K-resolutie, 120Hz verversingssnelheid, ultrasnelle 0,1ms responstijd en True 10-bit kleuren en True Black HDR 400. Daarnaast is er FreeSync Premium aanwezig, HDRi-technologie en lichttuning. De EX270M en EX270QM zijn de eerste MOBIUZ-modellen van het merk met 240Hz en een bliksemsnelle responstijd van 1ms, waardoor ze optimale prestaties leveren voor FPS-gaming. De EX270M heeft een 27-inch FHD-scherm en IPS-paneel, naast een tweetal 2.1-kanalen en een 5-watt subwoofer. De EX270QM heeft een 27-inch QHD-beeldscherm met IPS-technologie met VESA HDR600-certificering. Bovendien zorgt de HDMI 2.1-connectiviteit voor VRR-compatibiliteit en dat is perfect voor de nieuwe consoles PlayStation 5 en Xbox Series X/S. De monitoren hebben alledrie een verstelbare standaard en speciaal licht waardoor er niet te veel blauw licht in je gezicht komt. De apparaten zijn vanaf september/oktober beschikbaar. De adviesprijzen zijn: 1.999 euro voor de EX480UZ, 399 euro voor de EX270M en 799 euro voor de EX270QM.

JBL JBL kondigde tijdens Gamescom zijn JBL Quantum 910 Wireless-hoofdtelefoon aan. De hoofdtelefoon is voorzien van geavanceerde headtracking voor een meeslepende game-ervaring. Dat komt omdat ingebouwde sensoren je kleinste hoofdbewegingen volgen en heel precies het geluid kunnen weergeven. Je hoort alle geluiden in 3D om je heen en dankzij de actieve noise cancelling is er geen afleiding tijdens je game. Met de flip-to-mute-microfoon en Bluetooth 5.2 kun je goed overleggen met je medespelers wanneer je multiplayer gamet. De batterijduur van deze draadloze hoofdtelefoon is maximaal 39 uur. De hoofdtelefoon is vanaf half september verkrijgbaar 249 euro.

MINI MINI was ook aanwezig. Misschien gek, een niet-race-auto op Gamescom, maar het bedrijf is voor het eerst hoofdsponsor van het evenement. Sterker nog, het is partner van Pokémon, want er waren allerlei Pokémongerelateerde activiteiten op de stand, waaronder de mogelijkheid om op de foto te gaan met de schattige Pikachu, voor een wel heel bijzondere presentatie van de nieuwe MINI Concept Aceman. Het lijkt namelijk net alsof hij in een speelgoedverpakking zit: heel gaaf bij deze auto, die sowieso een eyecatcher is.

Genoeg te zien dus op Gamescom: je kunt er deze donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag naartoe voor 25 euro per kaartje.