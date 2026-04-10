1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Metal gear solid

Er komt een Metal Gear Solid-film van de makers van Final Destination

Gaming10 apr , 15:30doorLaura Jenny
Het begint steeds moeilijker te worden om bij te houden welke games er allemaal verfilmd worden of een serie krijgen, maar je hoort ons niet klagen. We blijven ook gewoon melden als er weer een game bijkomt, zoals nu met Metal Gear Solid. De film wordt gemaakt door Sony Columbia Pictures en dat moet gaan bewijzen dat Hideo Kojima's sluipgame geschikt is voor het witte doek. In ieder geval zijn er goede fimlmakers aan verbonden.

Metal Gear Solid-film

Metal Gear Solid wordt verfilmd door de mensen achter Final Destination Bloodlines en dat zijn Zack Lipovsky en Adam B. Stein. Bloodlines was geweldig, dus we hebben goede hoop voor Solid Snake, het hoofdpersonage uit de gamefranchise. Wie hem zal spelen is nog onbekend, maar als we een paar in onze ogen geschikte kandidaten mogen noemen: Norman Reedus (ook een goede vriend van Kojima en daardoor extra geschikt), Jeffrey Dean Morgan of Oscar Isaac.
"Metal Gear Solid was niets minder dan een baanbrekend cinematografisch meesterwerk dat videogames voorgoed heeft veranderd," zeggen Lipovsky en Stein in een verklaring. "We zijn enthousiast en vereerd om de iconische personages en de onvergetelijke wereld van Hideo Kojima tot leven te brengen."
Wanneer de film ongeveer klaar is, dat is nog onbekend: we zitten immers nog heel vroeg in het proces.

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading