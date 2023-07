Er komt een Black Panther-game van EA

In een wereld waarin de meeste games worden aangeboden als online services, die online zijn, massaal en ook nog jarenlang van nieuwe mogelijkheden worden voorzien, is het bijna bijzonder als je een gewone singleplayertitel tegenkomt. Er is er weer een in aantocht en daarover is al vrij veel hype: het is namelijk een Black Panther-game en Electronic Arts maakt hem.

Black Panther

Er is nog wel iets spannends aan het spel, want het wordt gemaakt door een volledig nieuwe studio genaamd Cliffhanger Games. Nu werken daar natuurlijk niet alleen maar mensen die nog nooit een game hebben gemaakt, maar we kunnen niet per se uitgaan van iets ouds in de hype naar dit nieuwe. Ook is er nog niet heel veel bekend: er is bijvoorbeeld nog geen teaser of trailer uitgegeven.

We hebben een bewegend logo en wat summiere informatie van EA en daar moeten we het voor nu mee doen: het is een originele, third-person, singleplayer Black Panther-game. Marvel Games is er ook bij betrokken en dat maakt het wel extra interessant: op die manier kan het mogelijk een game worden die perfect in het canon past van de franchise. Black Panther is een speciale reeks, omdat het er een is waarin eens wordt afgestapt van het New Yorkse Marvel en er meer naar Afrikaanse roots wordt teruggegrepen. Dat hoofdrolspeler uit de eerste film, Chadwick Boseman, met een groot geheim rondliep en stierf aan kanker, maakt het een nog specialere filmfranchise, want hierop is met enorm veel respect en schoonheid omgegaan in het nieuwe deel in de filmserie.