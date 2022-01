​Een gameconsole om mee buiten te spelen: het bestaat

Picoo

De spelcomputer heet Picoo en laat zich qua uiterlijk een beetje vergelijken met PlayStation Move-controllers. Het is ook niet nodig om een televisie mee te nemen, want deze console geeft feedback in de vorm van trillen, licht en geluid in de controller. Picoo werkt met helperkaartjes, waarop het spel staat uitgelegd. Daarnaast zit er een chip in waartegen je de controllers moet houden om ze op de hoogte te stellen van welk spel er gespeeld wordt. Er is verder geen kastje nodig om met deze console te spelen.

De controllers laden op via USB-A en wanneer het pauze is of er wordt buitengespeeld, haal je ze uit de lader en kun je zo’n 3 tot 4 uur spelen op één keer laden. Er is ook een Picoo-app om bijvoorbeeld updates op de Picoo’s te zetten. Die Picoo’s zijn spatwaterdicht, waardoor je in de regen zou kunnen doorspelen, als je je niet laat tegenhouden door een druppel water (al is het zwembad en onderdompeling in het water wel een brug te ver). Ook in het zonlicht zijn ze te gebruiken, want dankzij trilling weet je dat je getikt bent, je hoeft dus niet per se naar de lampen te kijken (die uiteraard in zonlicht wat moeilijker te zien zijn).