​Earth Hour in Fortnite: dit is hoe gamers het hebben aangepakt

Earth Hour is het moment dat we als wereld met elkaar afspreken om de lampen een uurtje uit te doen, en als het even kan, nog meer te doen voor de aarde. Nu is gamen op zich niet heel vriendelijk voor de aarde, zeker niet als je het online doet: er moeten immers heel veel grote datacenters draaien om een game als bijvoorbeeld Fortnite af te spelen. Het zou dus het beste zijn om Fortnite even een uurtje links te laten liggen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En gamers hebben er toch nog bij stilgestaan in hun game: dit is hoe.

Earth Hour is voor het eerst gestart in Australië. In Sydney werd in 2007 de eerste Earth Day gehouden en inmiddels is het een jaarlijks terugkerend fenomeen waaraan mensen uit 190 landen meedoen. Het is echter ook belangrijk om juist doelgroepen aan te spreken die misschien wat minder bekend zijn met Earth Hour. Nu zijn jongere generaties al meer met duurzaamheid en het behoud van de aarde bezig, maar dat zijn vaak bepaalde groepen. Door ook in bijvoorbeeld een game aandacht te vragen voor het behoud van de natuur wordt er weer een heel andere doelgroep aangeboord.

In Fortnite besloten gamers afgelopen weekend om het licht uit te doen in het spel. Het was niet spontaan, maar werd georganiseerd door The Invaders, een merkenbureau. Nu kun je denken: wat heeft dat nou voor zin? Maar het heeft heel positieve invloed op hoe jongeren bezig kunnen gaan met duurzaamheid. Het Wereld Natuur Fonds werd zo samengebracht met Epic, de maker van Fortnite. Door jongeren op deze manier te leren over duurzaamheid wordt er alsnog een goed doel bereikt.

Earth Hour

Gaming consultant Pieter Doove zegt: “Nieuwe doelgroepen bereiken voor dit soort maatschappelijke initiatieven via the world of gaming is de kern waar wij voor staan. Soms kost het dan heel weinig effort om een goed idee door te vertalen naar de plek waar vooral jongeren actief zijn. In dit geval Fortnite Creative. Onze wereldwijde contacten en track record zorgde ervoor dat we Epic Games, de creative builders en WWF International aan tafel konden zetten, om te kijken hoe we ook in-game ‘het licht konden uitzetten.”

In verschillende werelden binnen Fortnite werd naar aanleiding van het initiatief aandacht gevraagd voor Earth Hour door het licht uit te doen in het spel. Het licht uitdoen in Fornite is overigens ook echt iets dat verschil maakt in het spel zelf. In de activatie van Team Alliance bevroor je met het licht aan, maar ging het uit dan kon je gewoon normaal vrij bewegen.