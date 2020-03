​Deze games zijn heerlijk om mee te kijken

Je kunt in deze tijden van thuis zijn naarstig op zoek gaan naar games om samen te spelen. Maar ja, soms heb je net geen tweede controller of is de een aan het werk. Er zijn games die zich er prima voor lenen om alleen te worden meegekeken. We geven je vijf titels om met een schuin oog van te genieten.

L.A. Noire Rockstar maakt meestal games die het meekijken waard zijn, maar L.A. Noire is met zijn detective-inslag en interessante setting met stip de beste game om mee te kijken. Wat het spel ook leuk maakt is dat er veel verschillende scenes inzitten: het ene moment zit je volop in een achtervolging en het volgende bevind je je in een donkere bar met louche figuren. Het leukste is dat je als bankzitter kan meeraden of iemand nou liegt of niet, waarschijnlijk tot ergernis van de gamer.

Super Mario Maker De reden dat Super Mario Maker leuk is om mee te kijken, die is heel anders dan die van L.A. Noire. Mario is zo hilarisch omdat iedereen de moeilijkste en meest bizarre levels maakt. Het ene moment moet je spelende huisgenoot dus keihard zijn best doen om niet dood te gaan (en kun je lachen om al die keren dat dat onsuccesvol is) en het volgende moment lachen jullie samen om de creatieve uitspatting van een mede-gamer elders op de wereld.

Heavy Rain Heavy Rain wordt als game vaak neergesabeld omdat hij te filmisch zou zijn waardoor de gameplay wat verloren gaat. Maar ja, dat het zo’n filmische game is maakt het des te fijner om mee te kijken. Het verhaal draait om de ‘Origami Killer’ en hier komt dus wederom wat detectivewerk bij kijken, alles in een nogal grimmige achtergrond. Dit is een interactieve ervaring die je perfect met meer dan één persoon tegelijk kunt hebben.

Animal Crossing: New Horizons Het is eigenlijk een beetje saai, er zit niet veel uitdaging in én het is enorm repetitief, maar toch spelen we met zijn allen maar wat graag Animal Crossing: New Horizons (mijn teller staat na een ruime week op 30 uur en counting…). Het is een heel fijn spel om mee te kijken, omdat het er zo snoezig uitziet en er toch elke keer weer iets nieuws te ontdekken is. Het ene moment heeft je mede-bankzitter een nieuwe vis aan de haak, het volgende doet een eilandgenoot iets raars. Enerzijds is het leven nogal tranquilo-tranquilo, maar als er dan iets gebeurt in dit spel, dan is het eigenlijk altijd positief.



Five Nights at Freddy’s Waarschijnlijk is dit dé game als het gaat om meekijken, want Five Nights at Freddy’s is vooral immens populair doordat streamers op Twitch het spel spelen. Het is net als kijken naar een slechte horrorfilm: je weet gewoon dat er overdreven en rare dingen gaan gebeuren en enerzijds maakt dat het een grappige kijkervaring, anderzijds kan Five Nights je nog wel eens verrassen. Waarschijnlijk schrikt de gamer zich ook regelmatig helemaal suf, waardoor het leedvermaak van het meekijken onbetaalbaar is.

The Last of Us The Last of Us zou je kunnen vergelijken met The Walking Dead, maar dan iets meer drama en iets meer oprechte emotie. Het doet iets met ons als we kijken naar hoe de wereld eruit zou kunnen zien na een ramp of een overname van zombies, aliëns of geïnfecteerden en in The Last of Us word je wat dat betreft op je wenken bediend. De psychologie, de personages, de dreiging: deze game heeft alles om je compleet mee te slepen. Binnenkort moet het volgende deel van deze prijswinnende game verschijnen, dus dan heb je waarschijnlijk nóg iets moois om lekker naar mee te kijken.

