​Bizar: er zit leven in deze game-controller

Het zal je maar gebeuren: de gamecontroller die je onder je televisie, waarschijnlijk op je console hebt liggen, begint ineens in het oog te springen. Er komt iets uit, iets zwarts, maar wat is het? Een mier? Wat vreemd dat er een mier uit een controller komt, denk je nog.



Mieren

Maar dan blijven er maar mieren komen en gaan ze soms zelfs weer terug in de controller. Tijd om de boel open te schroeven. Het overkwam RyanUkAus, die zijn Dreamcast-controller in de schuur had liggen en merkte dat er steeds maar weer mieren rond de controller liepen. Even de schroevendraaier erop en kijken wat er aan de binnenkant van die controller allemaal gebeurt. Dat was de volledige film Antz. Het ziet er zowel indrukwekkend als een beetje vies uit, die mierenkolonie.