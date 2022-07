Bayonetta 3: hoe een hack 'n slash-game een familiemodus krijgt

Er zijn veel games voor het het hele gezin: de Mario-reeks, de Sonic-reeks, spellen als Overcooked en Pokémon en meer. Bayonetta? Niet echt. Toch krijgt die game nu een modus die het spel geschikt voor het hele gezin moet maken. Maar: het is nog steeds een hack and slash-game.

Bayonetta 3 De gamewereld is met stomheid geslagen. De gewelddadige hack and slash-titel Bayonetta 3 wordt voorzien van een kindvriendelijke modus. Nog steeds sta je het ene na het andere beest op de meest vieze en zelfs een tikkeltje seksuele manier af te ranselen: je doet het nu echter in iets meer kleding. De speciale Naive Angel-modus zorgt ervoor dat onze heldin Bayonetta niet steeds meer uit de kleding gaat, maar dat ze juist wat minder naakt is wanneer ze tot de aanval overgaat. Bijzonder, want studio PlatinumGames maakt dit spel al vanaf dag één zo seksueel getint en gewelddadig mogelijk. Tegelijkertijd is het een Nintendo-titel en moet het dus altijd wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar nog steeds draagt Bayonetta pistolen op haar enkels en schreeuwt en kreunt ze heel wat af tijdens het gevecht. Bayonetta 1 en 2 hebben een PG-rating van 17 jaar en ouder, terwijl het aankomende Bayonetta 3 in sommige gebieden voor 18 jaar en ouder is (maar in veel gebieden 16 jaar en ouder).

Kindvriendelijke hack and slasher Bayonetta is een epische gamefranchise: het is een spel waarin je een in latex gestoken heks bent die het met haar magie en haar geweren opneemt tegen allerlei vijanden. Indien nodig zet ze haar lange lokken in om demonen op te roepen en een eind te maken aan haar tegenstanders. De spellen barsten van de actie, snelheid en het is heerlijk hack and slash: met andere woorden, het voelt heel soepel om van de ene vijand naar de andere vijand te razen en ze soepeltjes neer te schieten. Maar zoals je wellicht proeft in deze woorden, is dat niet per se heel geschikt voor kinderen. Toch hoopt PlatinumGames enigszins grappend van wel. Het schrijft op Twitter: “"Ontspan, de heks is terug en sexier dan ooit. We hebben de revolutionaire 'Naive Angel Mode' toegevoegd aan 'Bayonetta 3' zodat meer mensen er ten volle van kunnen genieten. Door die modus aan te zetten, kun je in de woonkamer spelen zonder zorgen te maken over wat er op het scherm verschijnt... denken we…“

Naive Angel mode Het is alsnog een pittige game hoor, zij het met een iets meer geklede dame. Dat is ook te zien in de nieuwe trailer die is verschenen om de releasedatum van het spel aan te kondigen. Bayonetta verschijnt op 28 oktober op Nintendo Switch. Het blijft ook bij Nintendo’s console, net als de tweede game. In eerste instantie was deze franchise ook op andere consoles beschikbaar, maar Nintendo is geldschieter van PlatinumGames en heeft daarom het alleenrecht tot de sexy heks opgeëist. In ieder geval wordt er door gamers nogal gevarieerd gereageerd op de aankondiging. Veel gamers moeten niets hebben van de censuur die hier wordt toegepast en anderen merken op wat ook wij in dit artikel beschrijven: die blote heks is niet bepaald het ergste wat je kinderen kunnen ervaren aan Bayonetta, toch? Zou het dan toch de dikke vinger in de pap zijn van Nintendo waardoor zo’n modus moest worden toegevoegd, of is dit een manier om aandacht te vragen voor het aankomende spel? Het kan tot slot ook nog zijn omdat je Bayonetta nu voor het eerst ook in handheldmodus kunt spelen en je misschien in de trein niet wil dat meekijkende mensen denken dat je pornografie kijkt. Of je wil streamen en geen problemen krijgen met naaktheid. PlatinumGames is niet duidelijk over zijn intentie, maar misschien heeft het juist om een klein beetje om zich heen te slaan gekozen voor de naam: de naïeve engel.