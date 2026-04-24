Assassin's Creed Black Flag Resynced is visueel echt heel wat anders

Gaming24 apr , 15:55doorLaura Jenny
Ubisoft heeft met Assassin's Creed een franchise gemaakt die veel mensen het nodige over de geschiedenis heeft geleerd. De aankomende AC-game is echter niet helemaal nieuw, het is een remake van Black Flag uit 2013. In een nieuwe video laat Ubi zien hoe anders het echt is en het verschil is gigantisch. Visueel zie je dat het 2026 is, en niet meer 13 jaar geleden. Indrukwekkend.

Die visuele upgrade hebben we te danken aan de Anvil-engine van Ubisoft, maar het is niet alleen maar visueel opgepoetst. De game heeft ook nieuwe personages met eigen verhalen en een ander gevechtssysteem. Hierdoor ziet de game er niet alleen anders uit, maar hij zal ook anders voelen dan de game uit 2013. De game is helemaal opnieuw opgebouwd op die engine en hij heeft bovendien een hogere maximale framerate op de PC. Op consoles draait hij op 60 frames per seconde.
Er komen ook nieuwe verhalen naar de game, zoals nieuwe missies voor bestaande personages, maar ook drie verhaallijnen voor drie nieuwe personages. Er komen bovendien tien nieuwe zeemansliederen bij, zodat je met al die willen te kaap'ren varen lekker kunt zingen. Ook als het geen mannen met baarden zijn hoor, wij oordelen niet.
Assassin's Creed Black Flag Resynced verschijnt op 9 juli op PC, PlayStation 5 en Xbox Series.

