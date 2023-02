Apex Legends Mobile is dood en je krijgt niet je geld terug

Apex Legends Mobile

De reden dat EA ermee stopt, is dat het niet aan de kwaliteit kan voldoen die het bedrijf aan games stelt. Dat is een opvallende reden, want waarom is de game in eerste instantie dan gelanceerd? In ieder geval lijkt EA sowieso de ontwikkeling van mobiele games iets minder positief in te zien: het heeft namelijk de ontwikkeling van de Battlefield-mobiele game ook (tijdelijk) stilgelegd. Dat komt omdat de industrie is veranderd, aldus EA.

We zien het vaker: de doorvertaling van grote games naar het kleine scherm die niet altijd even lekker lopen. Soms zit er veel te veel tekst in, maar soms hapert een game op mobile technisch te veel. Niet elke game leent zich ervoor. Geldt dat ook voor Apex Legends, een game die verder op andere platformen prima werkt? Waarschijnlijk wel. EA zal het toch een kans hebben willen geven, maar de ontwikkelaars van Respawn Entertainment hebben het niet waar kunnen maken.