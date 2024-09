Acer Project Dualplay: een laptopconcept met afneembare controllers

Acer introduceerde vanaf de IFA in Berlijn het Project DualPlay-concept. Dit Predator-concept speelt in op de laatste trends in gaming en bestaat uit een nieuwe, gedeelde gamingervaring op één krachtige pc. Project DualPlay verlegt de grenzen van mobiel gamen en biedt gamers nog meer mogelijkheden om overal hun favoriete AAA-games te spelen. Het design omvat een grote touchpad die ook dienstdoet als afneembare draadloze controller. De gebruiker hoeft slechts twee vingers op de ontgrendelknop boven aan het toetsenbord te plaatsen om de draadloze controller los te halen van de magnetische vergrendeling. Hierdoor schuiven ook meteen de twee luidsprekers van 5 watt uit de zijkanten van de laptop, die je ook laten genieten van een mooie sound die iedere game een wat meeslepender maakt.

Gamen met z’n tweeën

Bovendien maakt Project DualPlay het mogelijk om met twee personen te gamen. Daarmee tilt Project DualPlay de gamingervaring naar een hoger plan, ongeacht of het gaat om een first- person shooter, een online multiplayergevecht of een sport- of vechtspel zoals Capcom Street Fighter 6. De afneembare controller kan namelijk ook nog eens worden gesplitst in twee joysticks, die ideaal zijn voor een-op-een gevechten in bijvoorbeeld de nieuwe versie van Street Fighter. Deze functie biedt gamers ook de flexibiliteit om naadloos over te schakelen tussen toetsenbord en controller voor de uiteenlopende speelstijlen van verschillende games.

Dankzij Project DualPlay zorgt het merk Predator voor echte innovatie in de markt voor gaminglaptops. Dit concept is een gedurfde stap voorwaarts op het gebied van gaming, die unieke ervaringen belooft te bieden voor gamers van alle niveaus.