​5 redenen waarom je Baldur’s Gate 3 zeker moet gaan spelen

De donkere dagen beginnen weer te komen en dat betekent dat het nog aantrekkelijker is om lekker een avondje te gaan zitten gamen. Er is veel keuze, want er zijn dit jaar diverse toffe releases geweest, maar één steekt er voor PlayStation 5 met kop en schouders bovenuit: Baldur’s Gate 3. Dit is waarom je deze game zeker niet mag missen. 1. Het is pure nostalgie Net als dat er nu ook veel films en zelfs muziek van remakes wordt voorzien, is ook Baldur’s Gate 3 een game die een lange geschiedenis kent. Het begon allemaal in 1998 met een game die je uitdaagt om je helemaal in die role playing-gameplay te storten. Het spel heeft voor velen een hele zomervakantie een rol gespeeld, maar die gamers zijn inmiddels wat ouder en hebben waarschijnlijk wat minder tijd om te gamen. Voor Baldur’s Gate 3 zal je waarschijnlijk vanzelf tijd maken: dat effect heeft deze geweldige game nu eenmaal. 2. Het is een plaatje Waar de eerste Baldurs Gate-games er natuurlijk nogal anders uitzagen dan de visuele krachten die we nu kennen, hebben de makers echt wel alles uit PlayStation 5 proberen te halen. Baldur’s Gate 3 is een plaatje om te zien. Eigenlijk wil je constant foto’s maken van wat er te zien is, omdat het er zo goed uitziet. Een goede game om als je net een PlayStation 5 hebt al je huisgenoten jaloers mee te maken. Bovendien maakt het ook leuker om mee te kijken omdat het visueel zo prachtig is. Sword Coast zag er nog nooit zo goed uit.

3. De personages zijn tof Je kunt niet heel diep een personage aanpassen, maar er is toch veel om uit te kiezen waarmee je je eigen ‘ik’ toch vrij goed in elkaar kunt zetten. Misschien wil je een elf zijn met een Afrikaans gelaat, of juist een Aziatisch uitziende lomperik? Er is van alles mogelijk en we zijn blij dat het ook weer niet zo diep gaat dat je daar alleen al 30 uur in stopt voordat de game nog moet beginnen. Kijk ook goed naar het haar: hoe mooi ziet dat er uit? Je kunt ook heel toffe tattoos kiezen, naast natuurlijk gezichtsbeharing, rimpels, piercings en make-up. Maar het is niet alleen het uiterlijk dat telt: het spel zit boordevol interessante personages om beter te leren kennen, of waarvan het juist van mijlenver al duidelijk is wat voor type het is.

4. Het is een soort Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons is een zeer geliefd tabletop-spel, of eigenlijk een volledige belevenis, en Baldur’s Gate komt daar ook vandaan. Je komt dus ook dezelfde rassen tegen en je leert weer meer wat je misschien wel kunt toepassen als je de volgende keer weer samenzit met je vrienden voor een potje DnD. Baldur’s Gate is echt een wereld binnen onze wereld en het is heerlijk om je daar even een tijdje in te verliezen. En dat zonder dat je een fysieke set dobbelstenen nodig hebt.

5. De gameplay is origineel Het is niet alleen een RPG waarin het vooral gaat om je personage, het is ook een spel waarin je natuurlijk de nodige actie tegenkomt. Heel vette actie, want de gameplaymechanismen werken heel fijn. Je kunt heerlijk lomp iedereen afmaken en dat voelt heerlijk. Bovendien is de learning curve ook erg goed: je personage wordt steeds sterker, en beter, maar dat geldt ook zeker voor de vijand. Samen leer je ermee omgaan en dat, in combinatie met het verhaal, voelt alsof je op een flinke reis bent, in een heel andere wereld om te ontdekken. Heerlijk. Tips voor beginners zie je hieronder.