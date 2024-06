5 redenen om Luigi’s Mansion 2 HD te spelen

Luigi’s Mansion 2 HD is vanaf vandaag verkrijgbaar en dat is goed nieuws voor iedereen met een Nintendo Switch. De game die eerder al op Wii U verscheen, en zelfs eerder nog op de 3DS, heeft nu een heel nieuw publiek om voor zich te winnen en dat zal hij zeker doen. We geven je vijf redenen waarom.

1. Omdat Luigi iconisch is

Mario heeft bijna zijn hele carrière al zijn broer aan zijn zijde. Luigi is altijd de ‘player 2’, maar in Luigi’s Mansion draait het eindelijk een keertje om die slungelige man met de groene L-pet op. Mario mag dan het boegbeeld van Nintendo zijn, wat mij betreft is Luigi de grotere held. Is het een held op sokken? Zeker, maar hij bewijst in Luigi’s Mansion een prima hoofdpersoon te zijn. Heel prima. De lompere Luigi is net als Mario bedacht door Shigeru Miyamoto. Hij baseerde het op het restaurant Mario & Luigi’s waar de Nintendo-medewerkers wel eens pizza haalden. Ook leuk: Ruiji, zoals Japanners het uitspreken, betekent in het Japans ook gelijkwaardig. Dus ja, als Mario een icoon is, dan is Luigi dat net zo goed.

2. Het is een remake van een geweldige game

Het concept van Luigi’s Mansion is heel gaaf: Luigi is een soort Ghostbuster geworden met zijn Poltergust-apparaat waarmee hij spoken opzuigt. De game is een remake van 3DS-game Luigi’s Mansion: Dark Moon uit 2013 en dat is een geweldig spel met een leuk verhaal, een mooi huis om in rond te stiefelen en verrassende manieren om verder te komen in het huis en natuurlijk in het bestrijden van die spoken.

3. De humor is geweldig

Eén van de dingen die mij zo trekken in Luigi’s Mansion is de humor. Of je het spel nou in het Engels of in het Nederlands speelt, er zit heel veel schattige, verrassende humor in. Grapjes, leuke animaties, het is een feestje om te spelen en je zal regelmatig met een grote glimlach zitten. Is het omdat het schattig is, of echt grappig? Het ligt waarschijnlijk in het midden, maar het is heerlijk.

4. Om de horrorreferenties

Ik vind naast de humor de knipogen naar horrorfilms geweldig. Luigi’s Mansion 2 barst van de geinige, herkenbare momenten uit de meest legendarische horrorfilms. Het is moeilijk om niks te spoilen, maar dat ga ik toch echt niet doen, je moet het gewoon ervaren door de ogen van Luigi: het is heel tof om al die horrorreferenties mee te krijgen.

5. HD is fijn om naar te kijken

Deze versie van het spel is HD en wordt gespeeld op de Switch, waardoor je weet dat je een heleboel kleurenpracht en vette graphics te zien krijgt. We hebben het spel al een stuk gespeeld in HD en het ziet er inderdaad beter uit dan ooit tevoren. Verder is er niet heel veel nieuw aan deze HD-versie, maar dat is ook niet nodig: het is een geweldig spel waarvan we blij zijn dat mensen met een Switch hem hu voor het eerst kunnen gaan ontdekken.