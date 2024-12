5 redenen om Indiana Jones and the Great Circle te spelen

Indiana Jones is een enorm geliefd personage, maar het gevaar wanneer daar een game van wordt gemaakt is natuurlijk dat het een bepaalde reputatie heeft hoog te houden. Het was dan ook spannend wat er met Indiana Jones and the Great Circle zou gebeuren, maar de game gooit hoge ogen. En met een reden. 5 redenen zelfs.

1. Het is levensecht

Indiana Jones is een personage dat we heel goed kennen, maar in deze game komt hij misschien wel nog meer tot leven dan ooit. Het ziet er prachtig uit en je voelt je echt alsof je in de bergschoenen van onze favoriete avonturier stapt. De omgevingen voelen rijk aan en het is echt een kwaliteitsgame die MachineGames heeft neergezet. Het voelt alsof je middenin de actie zit en dat maatk het een heel meeslepende ervaring waarin je ook nog prachtige omgevingen krijgt voorgeschoteld.