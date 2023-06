​5 game-autoritten die je nu in het echt kunt beleven

Games die te maken hebben met racen en auto’s spelen zich meestal af op de circuits van de Formule 1 of op locaties die volledig bij elkaar gefantaseerd zijn. Er zijn echter ook pareltjes van spellen die je autoritten laten maken die je ook in het echt kunt beleven. Dus hup, auto huren en gaan.



The Crew

The Crew laat je een geweldige roadtrip maken door de Verenigde Staten. Zo kom je langs steden zoals Detroit in Michigan en Chicago in Illinois. Amerikaanse steden zijn enorm verschillend en dat geldt ook voor de buitenstedelijke gebieden. In The Crew begrepen ze dat: het was een ambitieus plan om een game te maken waarin je heel Amerika doorkruiste, misschien wel te ambitieus gebleken, maar het zorgt er wel voor dat je een mooi beeld krijgt van hoe rijden in de Verenigde Staten is. Je hoeft geen ultraluxe auto te rijden zoals in deze game, al is dat bij menig autoverhuur in de VS waarschijnlijk nog mogelijk ook. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om die ‘all American'-ervaring.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Het kan met de auto, maar het zou eigenlijk nog beter zijn op de motor: het prachtige, Britse Isle of Man staat bekend om de dollemansrit die de lokale TT is. Het is een soort ultieme droom van menig motorrijder om deze gevaarlijke route af te leggen. Althans: de route zelf is op zich niet gevaarlijk, maar in een race houden mensen zich nu eenmaal niet aan de toegestane snelheden en Isle of Man is een perfect voorbeeld om te laten zien waarom maximumsnelheden bestaan. Bovendien is het leuker om deze route na te doen op de juiste snelheid: anders gaat al het Britse natuurschoon veel te snel aan je voorbij.