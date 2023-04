​10 bijzondere games uit 2023 die je zeker moet spelen

Tot nu toe is het qua games nog een wat rustig jaar, maar daar komt waarschijnlijk verandering in wanneer we in mei worden getrakteerd op de nieuwe Zelda. Ook qua kleine games, de indies, is het een vrij stilletjes jaar. We nemen het heft in eigen hand en raden je 10 games aan die al uit zijn gekomen in 2023 en zeker de moeite waard zijn. Het zijn niet allemaal indiegames, maar ze geven zeker dat indiegevoel. Dit zijn bijzondere spellen uit 2023 die je nu kunt spelen.



1. Have A Nice Death

Have a Nice Death is een 2D-actie roguelike die er heel koddig uitziet. Dat komt vooral om Magere Hein er in dit spel niet angstaanjagend, maar juist cartoonesk uitziet. Vergis je echter niet, dit is een roguelike en dat betekent dat het je niet makkelijk wordt gemaakt. Je moet flink met je zeis aan de slag om te zorgen dat de balans aan zielen weer beter wordt. Je medewerkers zijn er allemaal vandoor, dus de Dood moet zijn vakantie afbreken om de boel te herstellen. Een heel verfrissend spel.