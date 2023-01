Dit zijn de beste aankondigingen van de Xbox Showcase

Xbox en Bethesda hebben voor het eerst een Developer Direct gehouden, waarin het allerlei vette aankondigingen deed. We zagen meer van de nieuwe Forza, Redfall en Minecraft Legends. Dit zijn de beste aankondigingen die we hebben gezien. Redfall verschijnt op 2 mei Vampiershooter Redfall is een van de games waar het meest naar wordt uitgekeken en elk nieuws hierover is interessant. Maar wanneer er eindelijk een releasedatum is, dan is dat wel heel groot nieuws. Het is coöp, het is schieten, het zijn vampiers: en het ziet er in de onderstaande trailer wel heel erg goed uit. 2 mei dus!

Forza Motorsport ziet er nóg beter uit Ray Tracing in optima forma: Forza Motorsport maakt ultiem gebruik van deze technologie. De manier waarop de lak van de auto’s wordt weergegeven en zelfs de weerspiegeling toont van auto’s die langsscheuren accuraat wordt getoond is enorm indrukwekkend. Forza verschijnt dit jaar en bevat 20 racelocaties waar je met meer dan 500 auto’s kunt racen. En dat alles in 4K op 60FPS op Xbox Series X.

Minecraft Legends verschijnt 18 april Minecraft Legends komt er ook aan: het spel verschijnt op 18 april en het belooft weer een hit te worden. Want ja: alles wat met Minecraft te maken heeft is razend populair bij een bepaalde doelgroep. Legends is een actie-strategygame met zelfs een PvP-modus. In de nieuwe trailer zie je welke mogelijkheden je allemaal hebt in dit nieuwe Minecraft-avontuur.

Hi-Fi Rush staat nu op Xobx Game Pass Na al die aankondigingen jeuken je handen, he? Gelukkig heeft Xbox daarvoor ook een nieuwe aankondiging gedaan: Hi-Fi Rush staat nu op Game Pass. Het is een vrolijke manga-achtige game die even iets heel anders is dan we gewend zijn van Tango: dat is namelijk bekend van The Evil Within. Zeker de moeite waard om het te spelen, en probeer daarmee vooral het ritme van de rockmuziek aan te houden voor meer punten.

Aankondigingen Xbox De verwachting is dat het volgende moment van grote aankondigingen door Microsoft in juni plaatsvindt. Dan is er namelijk weer een editie van E3 in Los Angeles, waar traditiegetrouw vaak grote aankondigingen worden gedaan om gamers vast lekker te maken voor de rest van het jaar. Daarnaast zal Microsoft dit jaar druk zijn met de overname van Activision, al die tenminste door mag gaan. Het gaat met een flink proces gepaard, maar ja, wat wil je met één van de grootste overnames in games allertijden, à 69 miljard dollar? Hopelijk is dat echter vooral een zakelijk iets en kunnen de ontwikkelaars hard doorstomen op de games waar gamers reikhalzend naar uitkijken.