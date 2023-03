WiFi problemen in huis zijn snel verholpen met deze repeater

Vandaag de dag vragen we steeds meer van onze interverbinding. We willen 24/7 connected zijn, en er komen steeds meer apparaten bij die ook wat willen met jouw WiFi signaal thuis. Maar doordat we onze internetverbinding steeds zwaarder belasten ontstaan er ook steeds vaker wat kleine issues. Bijvoorbeeld haperingen tijdens het streamen van You op Netflix, een verbroken verbinding tijdens een conference call op een thuiswerkdag of net teveel lag tijdens een potje FIFA op je PS5.

Dit soort issues zijn gelukkig eenvoudig op te lossen. De Duitse netwerkexpert devolo AG presenteerde eind vorig jaar de WiFi 6 Repeater 3000. Die zorgt voor hogere datasnelheden op alle plekken in huis, is erg eenvoudig is om te installeren en het is tevens een goede manier om jouw WiFi-thuisnetwerk klaar te stomen voor de toekomst.

Gaten dichten in het thuisnetwerk

Het kantoor op zolder, of de home entertainment-setup in de speelkamer en zelfs de koelkast in de bijkeuken: steeds meer apparaten thuis zijn afhankelijk van een goede verbinding. Maar vaak staan deze apparaten ver weg van de WiFi-router in huis, die helaas nog veel te vaak ergens onderin de meterkast te vinden is. En diezelfde router moet ook nog eens het toenemende aantal slimme gadgets verbonden houden. En dus ontkom je niet aan een (of meerdere) WiFi versterkers.

De nieuwe devolo repeater biedt een snelle en gemakkelijke oplossing voor middelgrote woningen. Deze verstevigt het bestaande WiFi-netwerk in huis. En het beschikt ook over een Gigabit LAN-poort. voor eventuele stationaire apparaten in de buurt.

Plug & Play

Installeren is erg eenvoudig. Gewoon een kwestie van inpluggen, op de knop drukken en aan de slag! Op de signaalindicator wil je vervolgens 4 groene streepjes zien, zodat je weet dat hij op een optimale positie hangt.Erg handig hierbij is ook de Home Network-app van devolo (voor iOS en Android). Die helpt je, indien nodig, een handje bij de installatie en geeft ook een overzicht van alle configuratiemogelijkheden.

Er is echt geen speciale technische kennis nodig, dus je hoeft ook niet 'een mannetje' te bellen om deze repeater te installeren.