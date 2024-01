Wat is een mini-PC en is het beter dan een gewone desktop?

We zien het de laatste tijd steeds vaker en op CES was het ook weer raak: de mini-PC. Het is een klein kastje dat je onder andere kent van Apple, de Mac Mini, maar ook van Intel met zijn Intel NUC. Ze zijn erg hip: is het tijd om je oude desktop-PC in te ruilen?

Mini-PC Het is vreemd om te zeggen, maar een mini-PC is eigenlijk een soort laptop die je gebruikt als een desktop. Het is heel klein, maar wel heel snel. Het voordeel van het kleine kastje is dat het weinig ruimte inneemt, maar ook dat je er meer keuze in hebt. Je kunt zelf kiezen welk geheugen je gebruikt, zodat je zelf bepaalt of het systeem nog veel sneller wordt of niet. Het is in dat opzicht dus ook weer geen laptop: daarin zijn dat soort keuzes vaak niet zo makkelijk en is het wat meer vaststaand. Mini-PC’s zijn vooral handig voor mensen die er ‘kantoordingen’ op willen doen. Denk aan mailen, documenten typen, een beetje surfen en misschien wat licht Photoshopwerk. Wil je echt video’s gaan bewerken, games spelen en meer, dan heb je kans dat je de mini-PC wat sneller overvraagt. Je merkt het waarschijnlijk al: de mini-PC is vooral een soort simpelere, lichtere en makkelijkere variant van een desktopcomputer, waaraan je een monitor, toetsenbord en muis aansluit en kantoorwerk op kan doen. Maar ook thuis kan een mini-PC van pas komen: je kunt er bijvoorbeeld je administratie op doen, je mail op checken en online op winkelen.

Een leeg bureau Games spelen kan als het lichte spellen zijn, maar wil je wat grotere en visueel aantrekkelijkere games spelen, dan heb je waarschijnlijk snel te weinig aan een mini-PC. Daar heb je immers wat meer rekenkracht voor nodig en die bieden deze PC’s, net als vele laptops, niet. Hierdoor is het niet een type apparaat dat je in veel gamekamers zal tegenkomen, maar bijvoorbeeld ook niet bij veel creatievelingen. Wel zijn ze heel geschikt voor bijna alle andere situaties. Je kunt ze vaak zelfs achterop de monitor monteren zodat je bureau nog leger is en je ruimte overhoudt voor je koffie, je tas, je toetsenbord en muis en misschien je lunch. Waarom de mini-PC zo in opmars is, dat komt waarschijnlijk door een factor die we tot nu toe onbesproken hebben gelaten: ze zijn vrij energiezuinig. Het apparaatje is zo klein, dat er weinig ruimte is voor koeling en er dus niet voor een flinke, krachtige processor kan worden gekozen. Het is daardoor een vrij energiezuinig apparaat. En nog stil ook: er is niet echt ruimte voor gigaventilatoren en het zoemen dat ze kunnen voortbrengen.

Klein, compact en weinig gedoe Klein, compact, weinig ruimte voor allerlei gedoe: de mini-PC heeft voor veel bedrijven -en particulieren- een streepje voor op de bakbeest die een desktop-PC vaak is. Tot slot kan het kiezen voor een mini-PC ook voortkomen uit financiële redenen: deze apparaten zijn er voor 200 tot 300 euro. Er zijn ook veel duurdere varianten, en zelfs soorten waarop je wel kan monteren, maar dan kijk je al gauw naar prijskaartjes van 1000 euro en meer. De originele mini-PC is er vooral om een soort laptop naar pc-hybride te zijn die vooral kan ondersteunen bij wat de meeste mensen op een computer doen. Plus, vaak kun je in een mini-PC specificaties vinden die een laptop niet voor dat geld kan: een aantrekkelijke keuze dus.