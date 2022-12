Wat heb je aan snurkdetectie op een telefoon?

Google voorziet zijn Pixel-telefoons nu ook van snurkdetectie: iets dat we ook wel vaker zien in andere smart gadgets. Zo kun je precies zien hoe je lang je snurkte, maar zelfs ook hoe vaak je kuchte. Dat is alleen als je daartoe toestemming geeft. Maar, waarom zou je dat willen? Dit is waarom die snurkdetectie belangrijk is.

Hoewel dat leuke toepassingen zijn, is er een belangrijke reden voor snurkdetectie. Vaak gaat het namelijk nog een stapje verder en kan een gadget waarnemen of je mogelijk lijdt aan slaapapneu. Bij slaapapneu stop je even met ademhalen in je slaap. Soms schrik je hierdoor wakker en heb je hierdoor een heel onrustig slaappatroon en word je moe wakker. Lijdt je aan slaapapneu, dan heb je drie keer zoveel kans om te overlijden in je slaap dan anderen. Het is dus een erg serieuze aandoening, ook al zijn er veel mensen die er ‘gewoon’ meer leven zonder er heel veel last van te hebben.

Snurkdetectie kan worden gebruikt door mensen die willen weten of ze snurken . Het kan bijvoorbeeld in liefde en dating heel goed van pas komen. Heb je ruzie met je partner omdat hij zegt dat je snurkt, terwijl jij zou zweren van niet, dan hoeft hij niet wakker te blijven om je gesnurk op te nemen: hij kan je gewoon wijzen op je snurkdetectie. Maar het kan ook andersom werken: ga je voor het eerst bij je date slapen en ben je er niet zeker van of je niet keihard zal liggen ronken, dan kun je ook de snurkdetectie inzetten om te controleren of je herrie maakt in je slaap.

Snurkers ontmaskerd

Dankzij een app of zo’n mogelijkheid op een telefoon kun je er dus achter komen dat je zo’n slaapprobleem hebt en daar eventueel iets aan doen. Bij sommige mensen met slaapapneu helpt het al om te stoppen met roken of alcohol drinken, of wat kilo’s af te vallen. Er zijn ook speciale bitjes beschikbaar of zelfs operaties om iets tegen slaapapneu te doen. Mocht je daar allemaal niet aan willen beginnen, dan kan ook in een zijligging gaan slapen helpen, in plaats van op je rug liggen. Maar ook als je geen slaapapneu hebt, dan kunnen de bovenstaande dingen helpen als je snurkt.

Maar wat eerst helpt, dat is te weten komen of je wel snurkt en dat kan dus met zo’n snurkdetector. De ene avond snurk je misschien wel, de andere avond niet, maar het kan wel verklaren waarom je de dag erna moeier bent dan de dag ervoor, terwijl je die nacht misschien minder uren hebt geslapen. De kwaliteit van je slaap is waarschijnlijk beter als je jezelf niet steeds half wakker houdt met je eigen geluiden. Er zijn trouwens snurkdetectoren die de geluiden ook opnemen, mocht je echt niet geloven dat jij het bent die ‘s nachts volledige bossen omzaagt. Kortom, gebruiken op eigen risico, die snurkdetectie van je smartphone.