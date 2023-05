​Vier redenen waarom portofoons helemaal niet ouderwets zijn

Het wordt vaak gezien als een ouderwets communicatiemiddel: de portofoon. Dat is echter een groot misverstand, want er zijn nog steeds veel beroepen die veel baat hebben zo’n walkie talkie. Er zijn vier redenen om portofoons anno 2023 nog steeds volop te gebruiken, naast uiteraard via Wie is de Mol.



Er zit overigens wel een verschil tussen portofoons en walkie talkies. Waar walkie talkies vaak goedkoper zijn en minder ver kunnen communiceren, is dat bij portofoons vele kilometers, zijn er meer mogelijkheden en is er bovendien een privénetwerk op eigen frequentie (waar vaak een zendvergunning voor is vereist).

Ze zijn niet afhankelijk van een netwerk

Portofoons zijn, in tegenstelling tot smartphones en zelfs huistelefoons, niet afhankelijk van een netwerk om te functioneren. Walkie talkies (zoals ze in de volksmond ook wel worden genoemd), worden onder andere gebruikt in noodgevallen. Zo gebruiken BHV’ers binnen bedrijven ze vaak, omdat ze blijven werken wanneer het netwerk wegvalt. Om die reden gebruiken de hulpdiensten dit soort communicatiemiddelen. Je kunt erop rekenen en om die reden gebruiken zulke essentiële organisaties ze ook.

Je kunt met meerdere mensen tegelijk praten

Het is met een portofoon niet de bedoeling dat iedereen door elkaar heen praat (maar: dat is nooit een goed idee), maar het is wel mogelijk om met meerdere mensen tegelijk te praten. Je staat altijd met elkaar in contact: je hoeft maar op één knop te drukken en mensen kunnen je horen praten. De lijn is gewoon open, dus iedereen kan je direct horen (als ze uiteraard hun portofoon aan hebben staan). Vervolgens kan iemand anders weer antwoorden en zo heb je een groepsgesprek.

Er zijn ook moderne portofoons

Portofoons klinken ouderwets, maar het zijn zeker niet allemaal van die ouderwetse, grote kastjes die je aan je broek klikt. Er zijn ook heel moderne exemplaren die werken op 4G/LTE en wifi. Nog innovatiever? Er bestaan ook digitale portofoons. De verwachting is dat dit type portofoon de analoge portofoon zal vervangen. Ze bieden namelijk grote voordelen, zoals de landelijke dekking die ze bieden, en het feit dat ze aanzienlijk minder last hebben van obstakels zoals gebouwen. Bovendien hebben ze een aanzienlijk langere accuduur, soms wel 40 uur. Ook is er op moderne portofoons video aanwezig, zodat je kunt zien wat er bij iemand anders gebeurt. Je weet ook precies waar die persoon is, dankzij de aanwezigheid van GPS.

Versleutelde gesprekken mogelijk

Nu gebeurt het in Nederland minder snel dat er een volledig telefoonnetwerk uitvalt, maar je kunt in het geval van nood maar beter voorbereid zijn. Ook heeft het voordeel van communicatie op een eigen kanaal dat er niemand zomaar kan meeluisteren. Er zijn wel scanners die dat kunnen, maar bijvoorbeeld met digitale portofoons wordt dat alweer een stuk moeilijker. Sowieso kunnen die de communicatie van encryptie voorzien, wat het nog moeilijker maakt om ervan mee te genieten.

Het is duidelijk: portofoons hebben zeker nog een plek en zijn zelfs enorm effectief. Niet alleen voor de politie, maar voor iedereen die in teamverband een belangrijke taak heeft.

