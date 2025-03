Trends in Garmin smartwatch-technologie

Garmin is een toonaangevende speler op de smartwatch-markt. Het merk is vooral bekend om zijn robuuste en functionele smartwatches gericht op sport en outdoor-activiteiten. De technologische ontwikkelingen binnen Garmin volgen een duidelijke lijn: het verbeteren van nauwkeurigheid, het integreren van nieuwe sensoren en het verfijnen van sport-specifieke functies. Wat zijn de opvallendste trends van de afgelopen tijd?

1. Verbeterde sensor-technologie

Garmin blijft investeren in GPS-technologie. En dat loont. We zien aanzienlijke verbeteringen in de nauwkeurigheid en snelheid van locatiebepaling. Zo worden jouw hardlooprondjes, wandeltochten en fietsritten zorgvuldig vastgelegd. Ook de hartslagmeting heeft een flinke update gehad in de nieuwste Garmin modellen. De verbeterde optische hartslagsensoren leveren nauwkeuriger metingen tijdens de meest intensieve trainingen. Daarnaast is het aanbod aan gezondheidssensoren uitgebreid, met functies zoals ECG (een elektrocardiogram), slaapmonitoring met gedetailleerde slaapstadia en stressmeting. Zo heb je altijd goed zicht op je gezondheid.

2. Sportspecifieke functies

Garmin biedt steeds meer geavanceerde trainingsmetingen. Denk bijvoorbeeld aan trainingsbelasting, hersteltijd en VO2 max. Dit helpt je als sporter om je prestaties te optimaliseren. Ook komen er steeds meer sportspecifieke profielen. Er zijn nu bijvoorbeeld ook functies die zijn afgestemd op bijvoorbeeld golfen, skiën en trailrunning.

3. Software en connectiviteit

Ook de software van Garmin maakt steeds grotere stappen. De Garmin Connect app blijft verbeteren. Het is nog altijd hét centrale punt voor het analyseren van alle gemeten gegevens, het maken van trainingsplannen en het verbinden met andere apps. Daarnaast kun je je smartwatch helemaal naar wens instellen in het Connect IQ-platform. De apps van jouw voorkeur, andere wijzerplaten en gegevensvelden vind je daar. Nog een handige feature is het contactloos betalen met Garmin Pay. Superhandig voor onderweg, zo is je smartwatch alles wat je nodig hebt!

4. Duurzaamheid en batterijduur

Wat ook opvalt, zijn de robuuste ontwerpen van Garmin. De smartwatches zijn overduidelijk ontworpen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden. De materialen kunnen tegen een stootje en het heeft een waterdicht ontwerp. Ook de batterijduur van de smartwatches blijft verbeteren. Er zijn al modellen die wekenlang meegaan op een enkele lading. Sommige Gamin modellen zijn zelfs uitgerust met solar charging: zo wordt de batterijduur verlengd tijdens je hardlooprondje.

5. Personalisatie en comfort

Naast de technologische vooruitgang, zien we ook veel verbeteringen in comfort en personalisatie van de smartwatches. Een belangrijk aspect hiervan zijn de Garmin horloge bandjes. Garmin heeft een breed assortiment aan bandjes van verschillende materialen zoals siliconen, leer, nylon en metaal. Zo is er altijd een band die perfect past bij je activiteit en stijl. Met een siliconen band ga je misschien liever niet naar kantoor, maar een leren band is niet comfortabel tijdens het sporten. Het QuickFit systeem maakt het gelukkig eenvoudig om de bandjes te verwisselen. Zo pas je je smartwatch eenvoudig en snel aan aan elke gelegenheid.

Verwachte trends

Garmin blijft voortdurend innoveren. De verwachting is dan ook dat we steeds meer mooie updates gaan zien op het gebied van sensortechnologie, software en design. Het is natuurlijk altijd afwachten of nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden voor bestaande modellen of dat deze alleen worden doorgevoerd op nieuwe en nog niet uitgebrachte modellen. We kijken hoe dan ook vol verwachting uit naar nieuwe functies.

Photo by Artur Łuczka on Unsplash